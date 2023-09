Ticketpreise sind da! So viel kosten die EM-Tickets in Deutschland

Nicht mehr lang, dann steht in Deutschland die Heim-EM 2024 bevor. Jetzt sind die Ticket-Preise offiziell verkündet worden.

München - Rund neun Monate noch, dann steigt am 14. Juni das Eröffnungsspiel der EM 2024. Die Europameisterschaften finden im kommenden Jahr in Deutschland statt, jetzt sind auch die Ticketpreise für die Spiele bekannt.

Europameisterschaft im eigenen Land: Ein Sommermärchen 2.0?

Das Eröffnungsspiel wird Gastgeber Deutschland in der Münchner Allianz Arena bestreiten. Wer dann der Gegner sein wird, steht noch nicht fest. Was allerdings feststeht: Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich weniger als ein Jahr vor Turnierstart in einer großen Krise. Cheftrainer Hansi Flick musste seinen Hut nehmen, die Nachfolgersuche läuft.

Auch deswegen ist die Euphoriewelle in Fußballdeutschland zuletzt deutlich abgeflacht. Für den DFB gilt es jetzt, die Flick-Nachfolge schnell zu klären, um sich dann auf das Turnier im eigenen Land einzuspielen. Nur so kann eine Aufbruchstimmung hergestellt werden.

Enorme Preisspanne: Das kostet ein Stadion-Besuch bei der Heim-EM 2024

Bei der zweiten Europameisterschaft in Deutschland nach 1988 werden rund 2,7 Millionen Eintrittskarten für die insgesamt 51 anstehenden Spiele verkauft. Die Preisspanne in der reicht dabei von 30 Euro für Tickets direkt hinter den Toren bis zu 1000 Euro im teuersten Fall. In die Preiskategorie unter 30 Euro fallen insgesamt 270.000 Eintrittskarten. Nach der Gruppenphase heben sich die Preise jeder Kategorie stetig an.

Im Finale kostet die günstigste Kategorie dann schon 95 Euro, ein Platz in Kategorie 1 unvorstellbare 1000 Euro.

Verkauf ab 3. Oktober: So kommen Sie an die EM-Tickets

Der Online-Verkauf für die EM 2024 startet am 3. Oktober auf der Website euro2024.com. Pro Person dürfen hierbei vier Karten erworben werden – auch eine anschließende Tauschbörse ist geplant. 42.000 Tickets sind zudem für einen Preis von 30 Euro für Rollstuhlfahrer erhältlich, Begleitpersonen können gar kostenlos ins Stadion. 10.000 Tickets gehen von der UEFA an "benachteiligte" Kinder und wiederum 500.000 Tickets bleiben dem freien Verkauf enthalten und gehen an Sponsoren, VIPs und Funktionäre.

Die Tickets, die es nur in digitaler Form zu erwerben gibt, gelten darüber hinaus rund um die Partien auch gleichzeitig als Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr. Weiterhin gibt es bei der EM keine Stehplätze.

Die Ticketpreise für die EM in Deutschland im Überblick:

Für das Eröffnungsspiel: 50, 195, 400, 600 Euro

Für Spiele der Gruppenphase: 30, 60, 150, 200 Euro

Für die Achtelfinalpartien: 50, 85, 175, 250 Euro

Für die Viertelfinalpartien: 60, 100, 200, 300 Euro

Für die Halbfinalpartien: 80, 195, 400, 600 Euro

Für das Finale (am 14. Juli): 95, 300, 600, 1000 Euro