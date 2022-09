Starker Neu-Frankfurter Götze: WM "kein Thema"

Trotz seiner starken Leistungen seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga denkt Mario Götze nicht an die WM in Katar.

04. September 2022 - 07:50 Uhr | dpa

Spielt stark bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze. © Arne Dedert/dpa