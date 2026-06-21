AZ-Plus

Sorge um Schlotterbeck - Nagelsmann: "Sieht nicht gut aus"

Nach nicht einmal 15 Minuten verletzt sich Nico Schlotterbeck im zweiten WM-Spiel. Er wird behandelt, muss aber in der Pause raus. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann sind die Sorgen groß.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Nico Schlotterbeck sitzt im Spiel gegen die Elfenbeinküste verletzt am Boden.
Nico Schlotterbeck sitzt im Spiel gegen die Elfenbeinküste verletzt am Boden. © Tom Weller (dpa)

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich im zweiten WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste eine Verletzung am Knie zugezogen. "Er hat irgendwas im Innenband, ich weiß noch nicht, was", sagte Nagelsmann nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste in Toronto. "Er muss morgen ins MRT, es sieht leider nicht ganz so gut aus."

Lesen Sie auch

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger verletzte sich schon nach einer knappen Viertelstunde im Zweikampf und musste behandelt werden. Der Profi von Borussia Dortmund hielt dennoch bis zur Halbzeitpause durch. Dann brachte Bundestrainer Julian Nagelsmann für ihn Antonio Rüdiger von Real Madrid in die Partie. Schlotterbeck hatte im vergangenen Jahr fast ein halbes Jahr wegen eines Meniskusrisses im linken Knie gefehlt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.