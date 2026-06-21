Einzelkritik zu Deutschland gegen die Elfenbeinküste: Bestnote für Matchwinner Undav, glatte Vier für zwei Bayern-Stars

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt dank eines Last-Minute-Treffers von Deniz Undav das zweite Gruppenspiel mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Einzelkritik.

Erst eingewechselt und dann zwei Tore: Deniz Undav (Mitte) avanciert zum deutschen Matchwinner.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutsche Mannschaft dreht das Spiel gegen die Elfenbeinküste und gewinnt mit 2:1. Im DFB-Team überzeugen besonders zwei Einwechselspieler. Deniz Undav ist der Mann des Spiels.

Die Einzelkritik der AZ

MANUEL NEUER- NOTE 3: "Im Prinzip" soll diese WM Neuers letztes Turnier mit dem Nationalteam sein – aber beim jüngsten 40-Jährigen Deutschlands kann man nie sicher sein. Neuer ist jetzt mit 21 WM-Spielen Rekordhalter bei den Torhütern vor Frankreichs Hugo Lloris. Hatte zunächst so wenig zu tun, dass er sich in der Trinkpause ein paar Bälle draufschießen ließ. Dann musste er hinter sich greifen: Beim 0:1 durch Franck Kessie war er chancenlos (30.), der Ivorer traf im Nachschuss aus kurzer Distanz.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Rechts hinten in der Viererkette bekam es der Kapitän mit dem schnellen Yan Diomande zu tun. Hatte große Schwierigkeiten – etwa vor dem 0:1, als er den Ivorer nicht stoppen konnte.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Eine emotionale Partie für den Abwehrchef, der gegen das Heimatland seines Vaters spielte. Agierte wie gewohnt souverän von hinten heraus, im Zweikampf stabil. Blockte den Schuss von Kessie (50.).

Nach dem 0:1 der Elfenbeinküste ratlos: Die DFB-Verteidigung um Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. © IMAGO

Reihenweise Vierer für deutsche Kicker

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 3: Torschütze gegen Curaçao, der Dortmunder sollte erneut seine Kopfballstärke ausspielen. Hatte in der Anfangsphase körperliche Probleme, musste draußen behandelt werden. Konnte erst weitermachen, blieb zur Halbzeit dann aber in der Kabine.

NATHANIEL BROWN - NOTE 4: Der Bald-Bayern-Profi spielte sehr offensiv als Linksverteidiger, ab und an fehlte es bei seinen Pässen an Präzision. Vor dem 0:1 blockte er den Schuss von Amad noch stark, es half letztlich nichts. Viele Unkonzentriertheiten. Verpasste knapp das 2:1, sein Linksschuss wurde gehalten (89.).

Sein Tor in der ersten Hälfte wurde zurückgenommen: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Harmonisches Duo mit Nmecha, leistete wichtige Arbeit im Spielaufbau. Die ganz großen Ideen im Spiel nach vorne fehlten.

FELIX NMECHA - NOTE 2: Einer der großen Gewinner des ersten Spiels. War erneut sehr präsent im Zentrum, stark in der Defensivarbeit. Im Anschluss diesmal glücklos. Trotzdem neben Undav bester deutscher Spieler. Gab den Assist zum 2:1.

LEROY SANÉ - NOTE 4: Gegen Curaçao nicht cool genug vor dem Tor, wollte das ändern. Engagiert auf der rechten Seite, zog immer wieder nach innen. Ordentlicher Auftritt.

Musiala lässt sich zu leicht abschütteln

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Mit aufsteigender Form gegen Curaçao, konnte diesen Trend nicht bestätigen. Versuchte es mal aus der Distanz – knapp rechts vorbei (18.). Ließ sich zu leicht abschütteln.

FLORIAN WIRTZ - NOTE 3: Hatte nach Musiala-Pass eine gute Möglichkeit, sein Schuss wurde zur Ecke abgeblockt (41.). Nach schöner Körpertäuschung im Strafraum bekam er nicht mehr genug Wucht hinter den Ball (45.+7). In der zweiten Halbzeit etwas unglücklich, trieb das Team aber immer wieder an.

Fand nur schwer in die Partie: Kai Havertz. © IMAGO

KAI HAVERTZ - NOTE 4: Einer der besten Torschützen des Turniers mit bislang zwei Treffern. War sofort wieder gefährlich: Nach Kimmichs Flanke holte Keeper Yahia Fofana den Havertz-Kopfball noch aus dem Eck (10.). Tauchte dann aber ab, mit einfachen Fehlpässen. Köpfte nach Kimmich-Ecke neben das Tor (63.).

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 3: Der Verteidiger von Real Madrid ersetzte nach dem Seitenwechsel den angeschlagenen Schlotterbeck (46.). Löste seine Aufgabe routiniert, an ihm lag es nicht.

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Bestnote für Matchwinner Undav

DENIZ UNDAV - NOTE 1: Der Stürmer kam für Musiala rein (60.) und spielte neben Havertz im Angriff. Die Fans hatten ihn lautstark gefordert. Und Undav machte das, was er am besten kann: Er knipste. Nach Amiris Traumflanke schoss er den Ball volley ins Tor zum 1:1 (68.). Herrlich. Noch besser: Sein Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit aus der Drehung (90.+4).

JAMIE LEWELING - NOTE 4: Löste Sané ab (60.) und schoss bei seinem ersten WM-Einsatz gleich mal deutlich über das Tor (61.). Mit unglücklichen Aktionen.

NADIEM AMIRI - NOTE 2: WM-Debüt für den Mainzer, der für Pavlovic eingewechselt wurde (61.). Es wurde offensiver. Super Flanke vor dem 1:1. Empfahl sich für weitere Einsätze. Vergab in der Nachspielzeit die große Chance zum 2:1, sein Schuss geriet zu zentral.

LEON GORETZKA kam zu spät für eine Bewertung.