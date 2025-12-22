AZ-Plus

So plant der 1. FC Nürnberg seine Winterpause

Auf Nürnberg wartet zum Rückrundenstart gleich ein echtes Brett. In der Vorbereitung stellt Miroslav Klose seine Mannschaft gegen ein Traditionsteam aus der Schweiz auf den Prüfstand.
Miroslav Klose stimmt seine Mannschaft ab dem 2. Januar auf die Rückrunde ein. (Archivbild)
Miroslav Klose stimmt seine Mannschaft ab dem 2. Januar auf die Rückrunde ein. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Der 1. FC Nürnberg bereitet sich in Herzogenaurach auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Wie der fränkische Traditionsverein mitteilte, bezieht die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose wie schon in der vergangenen Saison vom 2. bis zum 9. Januar auf dem sogenannten Home-Ground von Ausrüster adidas Quartier.

Am 10. Januar bestreitet der Tabellenachte dann am heimischen Sportpark Valznerweiher ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich. Anpfiff ist um 12.00 Uhr, gespielt werden 3 mal 45 Minuten. Die Nürnberger starten am 17. Januar (13.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufstiegskandidat SV Elversberg in die Rückrunde.

