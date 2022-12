Sepp Maier im AZ-Interview über WM-Rekord: "Neuer hat sich das verdient"

Gegen Costa Rica überholt der DFB-Keeper die Torwart-Ikone Sepp Maier als WM-Rekordhalter. "Er ist der Beste der Welt".

WM-Gespräch mit Sepp Maier. Der Weltmeister-Torwart von 1974 hält noch zusammen mit Manuel Neuer und Cláudio Taffarel (Brasilien) den Rekord an WM-Einsätzen (alle 18).

Weltmeister-Torwart von 1974: Sepp Maier. © picture alliance/dpa/Irland Information Tourism Irela

AZ: Herr Maier, Manuel Neuer bestreitet am Donnerstag gegen Costa Rica sein 19. WM-Spiel der Karriere und wird damit Rekord-Torhüter der WM-Geschichte. Er löst Brasiliens Cláudio Taffarel und Sie mit je 18 Spielen ab.

SEPP MAIER: Ehrlich? Ach, schade! Dann hätte ich besser noch ein Spiel mehr machen sollen damals 1970 in Mexiko (lacht). Damals hat Bundestrainer Helmut Schön im Spiel um Platz drei gegen Uruguay Horst Wolter von Eintracht Braunschweig ins Tor gestellt. Aber, das war schon okay.

Ähnlich war es bei Neuer, der bei seiner ersten WM 2010 in Südafrika im Spiel um Platz drei, kurioserweise auch gegen Uruguay, für Hans-Jörg Butt Platz machen musste.

Sehen Sie, es gleicht sich immer aus. Nur, damit wir uns nicht falsch verstehen: Mich freut es sehr für Manuel, er hat sich das verdient. Gratulation!

Bayern-Boss Oliver Kahn, hat eben erst betont, dass es "keine Frage des Alters" sei und Neuer "auch noch bis 40 oder mit über 40" weitermachen könne. Unter der Voraussetzung könne man den Vertrag auch jede Saison um ein weiteres Jahr verlängern.

So schaut's aus. Manuel ist der beste Torhüter der Welt - und wer weiß, vielleicht spielt er noch eine WM? Dann kann er auch 30 Spiele vollmachen.

Sepp Maier: Wackeln der deutschen Mannschaft ist "gute Tradition"

Sie haben an vier WMs teilgenommen, wurden jedoch nur drei Mal eingesetzt. Von 1970 über 1974 mit dem Titeltriumph in München und die WM 1978 in Argentinien kamen Sie auf 18 Einsätze.

Genau. 1966 in England war Hans Tilkowksi die Nummer eins, da war ich mit 22 Jahren ein Jungspund und hatte kurz vor dem Turnier erst mein Debüt in der Nationalelf gegeben.

Wie beurteilen Sie Neuers Leistungen bei dieser WM?

Nicht so glücklich, finde ich. Wie aber auch die Leistung der gesamten Mannschaft gegen Japan. Beim ersten Gegentor konnte Manuel den Schuss leider nur nach vorne in die Füße des Gegners abwehren. Beim Gegentreffer von Takuma Asano hat er ein bisschen dumm ausgeschaut, denn aus diesem spitzen Winkel darf normalerweise kein Tor fallen. Wenn der Japaner 1.000 Mal schießt, geht der Ball einmal rein. Aber die WM geht ja jetzt erst richtig los, dass die deutsche Mannschaft in der Vorrunde ein bisschen wackelt, ist doch gute Tradition. Mit dem 1:1 gegen Spanien ist der erste Schritt gemacht, die sollen sich bloß nicht verrückt machen lassen. Jetzt geht's auf!

Woher der Optimismus?

Na, wenn sie gegen Costa Rica nicht gewinnen, haben sie auch keine Berechtigung im WM-Achtelfinale zu stehen. Ich denke, die Deutschen schaffen es mindestens ins Halbfinale.

Sepp Maier über Manuel Neuer: "Ich habe mir am TV einmal Sorgen gemacht"

Auch dank Neuer?

Na logo, insgesamt ist er ja gut drauf. Ich habe mir am TV einmal Sorgen gemacht, als er nach einer Parade die Schulter so durchgestreckt und dort hingelangt hat. Zu 100 Prozent ist er nicht fit, glaube ich. Ich hatte auch mal eine Schultereckgelenkprellung, eine saublöde Geschichte - und monatelang damit zu kämpfen. Bei jeder Bewegung sticht es in der Schulter. Für ein paar Wochen habe ich mich spritzen lassen gegen die Schmerzen, auch in der Halbzeit. Heute noch habe ich auf meiner rechten Schulter einen kleinen Huckel. Das Gute ist: Wenn ich da beim Einkaufen eine Tüte dranhänge, rutscht die nicht runter.

Wer gehört für Sie zu den WM-Favoriten?

Die Spanier haben super gespielt, ganz stark. Deshalb war das 1:1 der Deutschen auch in Ordnung. Dagegen haben mich die Brasilianer trotz ihrer Siege noch nicht so überzeugt. Was anderes: Wenn Sie den Manuel das nächste Mal sehen, grüßen Sie ihn bitte von mir.

Klar, mach' ich gerne. Schreiben Sie sich hin und wieder?

Wir sind in Kontakt. Alle paar Monate schicke ich eine SMS und er antwortet auch immer.