RB Leipzig: Voller Fokus auf die Bayern-Jagd

Nach dem Aus in der Champions League kann sich RB Leipzig nun auf den DFB-Pokal und das Liga-Duell mit dem Rekordmeister konzentrieren. "Wir werden dem FC Bayern Druck machen".

Der Dreifachbelastung hat sich RB Leipzig unfreiwillig entledigt. Nachdem auch das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch gegen den FC Liverpool mit 0:2 verloren ging, ist RB nämlich raus aus der Champions League.

Zwei Punkte Rückstand auf die Bayern

Der Fokus rückt also zwangsläufig auf die Bundesliga - und den DFB-Pokal. Dort hat der Pokalhalbfinalist und Liga-Zweite nämlich noch beste Titelchancen. Bei zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern ist die Meisterschaft offen wie lange nicht mehr. Leipzig ist nun in erster Linie Bayern-Jäger - und kann sich auch voll auf diese Rolle konzentrieren. Als Julian Nagelsmann seine Spieler am Donnerstag in Budapest zum Auslaufen versammelt hatte, wollte er dennoch auf große Reden verzichten. Für den Moment ging es dem RB-Trainer um Emotionen. Nach dem Aus in der Königsklasse wollte er der Trauer und der Enttäuschung seiner Spieler Raum geben. Die Köpfe sollten frei werden. Für das, was in den kommenden Wochen kommt. Und dort wollen Nagelsmann und sein Team Taten für sich sprechen lassen.

"Wir haben eine gute Chance auf das Pokalfinale"

"Ich bin kein Freund davon, nach Niederlagen Parolen rauszuhauen, dass jetzt nur noch Liga und Pokal zählen. Das wäre die falsche Emotion", sagte Nagelsmann. Er wolle die nicht so schönen Momente zulassen, um dann mit dem richtigen Abstand Kraft zu schöpfen. Der Kopf braucht Zeit." Aber schon am Sonntag wartet in der Liga mit Eintracht Frankfurt die nächste Standortbestimmung, bei der es die gute Ausgangslage zu verteidigen gilt. "Wir werden weiterhin alles geben, damit wir am Saisonende einen Erfolg haben. Wir haben eine gute Chance auf das Pokalfinale, und in der Liga ist unsere Situation sehr stark", sagte Torwart Peter Gulacsi.

Fokus auf die Bayern-Jagd

Der Fokus liegt nun auf der Bayern-Jagd. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Rekordmeister, Leipzig hat mit dem direkten Duell am 3. April im eigenen Stadion alles in der Hand. "Wir dürfen aber nicht nur darüber sprechen", warnte Nagelsmann. Der Blick geht auf die Aufgaben, die es vor dem direkten Meisterduell mit den Münchnern noch zu erledigen gilt. Nach dem Frankfurt-Spiel geht es noch nach Bielefeld.

Zu ruhig gegen Liverpool

Dabei gilt es, schnellstmöglich die richtigen Schlüsse aus den Liverpool-Duellen zu ziehen. "Wir waren zu ruhig. Wir müssen im Coaching untereinander aktiver sein. Es ist ein Entwicklungsfeld, wo wir besser werden wollen", sagte Nagelsmann. Der 33-Jährige musste sich eingestehen, dass Liverpool trotz seiner nationalen Krise auf der europäischen Bühne mindestens eine Nummer zu groß für Leipzig war. Er habe gesehen, "dass wir noch einen Weg zu gehen haben, um immer auf dem Niveau mithalten zu können", sagte Nagelsmann: "Du musst jetzt Lehren aus diesen Spielen ziehen und neuen Hunger schaffen." Die Aussichten auf den Gewinn der Meisterschaft, die sich Leipzig mit zuletzt sieben Siegen in Folge verschafft hat, könnten dafür zweifellos sorgen. "Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir jetzt alle Bundesliga-Spiele gewinnen und dann die Meisterschale gegen Bayern auf dem Tablett liegt", warnte Nagelsmann. Jürgen Klopp räumt den Leipzigern durchaus Titelchancen ein: "Wenn man so nah dran ist, hat man sie natürlich."

Vorteile durch das Aus in der Königsklasse?

Die größte Leistung seiner Mannschaft, so Liverpools Teammanager, sei gewesen, "dass wir dafür gesorgt haben, dass fast niemand gesehen hat, wie gut Leipzig eigentlich sein kann". RB kriege "nicht oft den Druck, den sie von uns bekommen haben". Auch die Bayern dürften mit Blick auf das anstehende Kräftemessen dabei genau hingeschaut haben. So leicht abschütteln lassen wie im Vorjahr will sich Leipzig nicht. "Wir werden Bayern Druck machen", sagte Gulacsi. Das Aus in der Königsklasse könnte ihnen womöglich sogar dabei helfen.