Fußball-Star Jérôme Boateng hat mal wieder Ärger mit der Justiz.

30. März 2026 - 19:04 Uhr

Der Weltmeister von 2014 und langjährige FC-Bayern-Spieler soll mit seinem Wagen auf der Leopoldstraße von der Polizei ohne Fahrerlaubnis erwischt worden sein, meldete "Bild" online.

Auf Nachfrage der AZ erklärte Pressesprecherin Juliane Grotz: "Ich kann bestätigen, dass wir gegen B. ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbotes führen. Aufgrund einer vorangegangenen Ordnungswidrigkeit bestand gegen ihn zum Zeitpunkt der Kontrolle am 6. November 2025 ein einmonatiges Fahrverbot."