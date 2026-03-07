Pfiffe für Nürnberger Profis nach "Nichtleistung"

Das Max-Morlock-Stadion war für den 1. FC Nürnberg seit Oktober eine Festung. Das ist nach dem 0:1 gegen Düsseldorf vorbei. Der "Club" spielt ganz schwach. Trainer und Torwart finden deutliche Worte.

Nürnberg

Erstmals nach vielen Monaten mussten sich die Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg beim Gang vor die Fankurve im Max-Morlock-Stadion wieder Pfiffe anhören. Und nicht nur Torwart Jan Reichert hatte Verständnis für die Anhänger nach dem 0:1 (0:0) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf. "Wir müssen das akzeptieren. Es war eine Nichtleistung von uns", sagte Reichert.

Miroslav Klose muss mit seinem Team nach der ersten Heimniederlage seit Ende September wieder etwas angespannter nach unten blicken. Die Gäste zogen mit 31 Punkten in der Tabelle am FCN (30) vorbei.

Klose: "Es war ein Totalversagen"

"Ich habe wenig bis gar nichts von meiner Mannschaft heute gesehen", sagte Trainer Klose: "Es war viel zu wenig, viel zu träge. Wir haben uns versteckt, das kenne ich gar nicht so von meiner Mannschaft. Es war ein Totalversagen."

Shinta Appelkamp erzielte vor 32.266 Zuschauern in der 53. Minute das entscheidende Tor. Der 25-Jährige traf überlegt, nachdem FCN-Keeper Reichert zuvor einen Chipversuch von Christopher Lenz abwehren konnte. Reichert verhinderte in der Schlussphase mehrmals mit Reflexen das 0:2.

Nürnbergs Kapitän früh raus

Bei der Fortuna gab es im Tor ein Debüt: Für den verletzten Kapitän Florian Kastenmeier kam erstmals Sommerzugang Marcel Lotka zum Einsatz. Der 24-Jährige wurde kaum gefordert. Der "Club" kam nach zuvor acht Heimspielen ohne Niederlage offensiv überhaupt nicht auf Touren. Er verlor zudem seinen Kapitän Fabio Gruber schon nach sechs Minuten. "Der Muskel hat zugemacht bei ihm", berichtete Klose. Genaueres konnte er noch nicht sagen.

In der ersten Hälfte gab es viel Sommerfußball. Torszenen waren eine Rarität. Einmal lag der Ball im Düsseldorfer Tor, aber der agile FCN-Youngster Justin von der Hitz hatte vor seinem Pass auf Schütze Adriano Grimaldi ein Foul begangen (32.).

Der an der Schulter verletzte Top-Torschütze Mohamed Ali Zoma (9 Saisontreffer) wurde in der Nürnberger Offensive arg vermisst. "Wir hatten keine Großchance, das kann nicht sein", meinte Spielmacher Julian Justvan. Er beklagte viele Unsauberkeiten im Passspiel, zu viele unnötige Ballverluste. "Da haben wir es auch mal verdient, eins drauf zu bekommen von den Fans."