Perfekter Einstand: Torhüter ter Stegen siegt mit Ajax

Nur wenige Tage ist Torhüter Marc-André ter Stegen bei Ajax Amsterdam. Zum Saisonauftakt hat der Leihspieler Grund zur Freude.

Marc-André ter Stegen hat einen perfekten Einstand bei Ajax Amsterdam gefeiert. Auch dank eines späten Treffers des Ex-Dortmunders Julian Brandt in der 5. Minute der Nachspielzeit gewann der 34-Jährige mit seinem neuen Team zum Auftakt der niederländischen Fußball-Meisterschaft bei PEC Zwolle mit 2:0 (0:0).

Brandt war erst in der 61. Minute ebenso eingewechselt worden wie Jorthy Mokio, der in der 76. Minute das 1:0 erzielt hatte. Zuvor war Zwolles Sherel Floranus (57.) wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz gestellt worden.

Wechsel auf Leihbasis

Nationaltorhüter ter Stegen war am vergangenen Dienstag leihweise für ein Jahr vom FC Barcelona zu Ajax gewechselt. Bei den Katalanen hat der ehemalige Mönchengladbacher unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter hatte sich ter Stegen deshalb an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die Fußball-WM zu sammeln.

Allerdings zog er sich gleich im zweiten Spiel eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. "Das wird hoffentlich eine Saison, in der ich in jedem Spiel auf dem Platz sein kann", hatte ter Stegen nach seinem Wechsel gesagt.