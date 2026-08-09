Nürnberger Zoma befeuert mit Dreierpack Spekulationen

Mohamed Zoma - wer sonst. Der begehrte Stürmer lässt den 1. FC Nürnberg zum Start gegen Dynamo Dresden gleich dreimal jubeln. Was bedeutet das nun für Zomas Zukunft?

Nach seiner Drei-Tore-Show für den 1. FC Nürnberg beim Traumstart in die 2. Fußball-Bundesliga nahm Mohamed Zoma ein besonderes Souvenir mit auf die Ehrenrunde. Der überragende Stürmer der Franken schnappte sich den Spielball und genoss anschließend die Umarmungen seiner Teamkollegen sowie den Jubel der Fans.

"Ich werde mit dem Ball heute Nacht schlafen", kündigte der mit 14 Treffern schon in der vergangenen Saison erfolgreichste Torschütze der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose lachend nach dem 3:0 (2:0) gegen Dynamo Dresden an.

Nummer drei am Elfmeterpunkt

Nach einem Fehlstart in der vergangenen Spielzeit mit nur einem Zähler aus den ersten fünf Partien sorgte Zoma nach einem Zuspiel von Finn Ole Becker schon in der neunten Minute für den perfekten Nürnberger Einstand.

Die 41.622 Zuschauer wurden beim zweiten Treffer des 22-Jährigen etwas auf die Folter gespannt. Einen Lattenschuss von Tim Janisch staubte Zoma (45.+3) ab. Wegen vermeintlicher Abseitsposition musste aber der Videoschiedsrichter erst noch grünes Licht geben. Seinen dritten Treffer markierte Zoma (75.) im Nachschuss, nachdem er beim Foulelfmeter noch an Keeper Tim Schreiber gescheitert war. Es war sein zweiter Dreierpack in Deutschland.

20 Millionen Euro Schmerzgrenze

Der wendige Stürmer war vor einem Jahr von UC AlbinoLeffe aus Italiens dritter Liga gekommen. Jetzt konnte er erstmals die Sommervorbereitung mitmachen. Und nun liegt die Schmerzgrenze für einen kurzfristigen Wechsel Zomas bei 20 Millionen Euro Ablöse, wie Aufsichtsratschef Peter Meier erst vor wenigen Tagen "nn.de" sagte.

Miroslav Klose erlebt einen Traumstart seiner Nürnberger. © Daniel Löb/dpa

Der Angreifer fühlt sich wohl in Nürnberg. Spekulationen über seine Zukunft konnte aber auch er nicht entschärfen. "Wenn ich bleibe, bleibe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Ich kann es jetzt nicht wissen", sagte er nach dem Sprung auf Tabellenplatz zwei nach dem ersten Spieltag. Das Transferfenster ist schließlich noch geöffnet.

Klose ist zuversichtlich bei Zoma

Klose glaubt daran, dass Zoma bleibt. "Ich bin echt optimistisch und guter Dinge. Der Junge weiß, dass er nicht fertig ist", meinte der Fußball-Weltmeister von 2014. "Ich weiß, dass er sich hier sehr wohlfühlt und eine Mannschaft hat, die ihn mag." Klose hat also "nicht das Gefühl, dass er irgendwo hin will".

Zoma bekamen die Dresdner auf ihrer rechten Seite nie in den Griff. Im Mittelfeld der Nürnberger agierte Adam Markhiev als umsichtiger Taktgeber. Da waren auch kleinere Abstimmungsprobleme in der neuen Innenverteidigung aus Fynn Otto (SC Verl) und Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos Piräus) gegen harmlose Dresdner zu verschmerzen. Fünf Minuten vor dem Ende durfte Zoma unter dem Applaus der Nürnberger Fans dann vorzeitig zum Duschen.