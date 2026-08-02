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Nürnberg verliert Spontan-Test mit B-Auswahl

Der "Club" unterliegt in seinem letzten Sommertest einem Drittliga-Verein. Allerdings verzichtete Coach Klose dabei auf die Stammspieler.
dpa |
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Eine Flagge des 1. FC Nürnberg. (Symbolbild)
Eine Flagge des 1. FC Nürnberg. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sein letztes Testspiel vor Beginn der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Beim 1:3 (0:2) gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt verzichtete Trainer Miroslav Klose aber auf jene Stammspieler, die tags zuvor beim 2:1 gegen Real Oviedo im Einsatz waren.

Das Freundschaftsspiel gegen die Hessen sieben Tage vor dem Liga-Start am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden kam spontan zustande und wurde auf einem Trainingsplatz am Valznerweiher ausgetragen.

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