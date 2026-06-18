Neuer Offensivspieler für Klose – ein Stürmer geht

Stürmer Mickaël Biron konnte dem 1. FC Nürnberg nicht wie erhofft weiterhelfen. Nun soll eine Leihe weiterhelfen. Eine neue Offensivkraft soll seine Stärke im Dribbling beweisen.

Nürnberg

Miroslav Klose darf sich über einen weiteren Neuzugang bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg freuen. Der 21 Jahre alte Linksaußen Can Moustfa wechselt von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus nach Franken. "Mit Can gewinnen wir einen vielseitigen Dribbler, der in der vergangenen Saison in der 3. Liga auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir haben gute Erfahrungen mit Spielern aus dieser Spielklasse gemacht und trauen auch ihm den Schritt in die 2. Liga zu", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Vielseitig einsetzbare Offensivkraft

In der vergangenen Saison kam er auf 27 Einsätze in der 3. Liga. Dabei gelangen ihm zwei Tore sowie eine Vorlage. Er kann neben seiner Stammposition auch im offensivenMittelfeld oder als Rechtsaußen eingesetzt werden. "Ich bin den Verantwortlichen für die Chance, hier zu spielen, unglaublich dankbar und werde alles dafür geben, dass ich das in mich gesteckte Vertrauen mit Leistung rechtfertigen werde", sagte der 21-Jährige.

Biron wechselt als Leihspieler in die Türkei. (Archbild) © Daniel Karmann/dpa

Nicht mehr im Kader ist Stürmer Mickaël Biron. Der 28-Jährige war im Sommer 2025 aus Belgien nach Franken gewechselt und wird in der kommenden Spielzeit für den türkischen Zweitliga-Aufsteiger Batman Petrolspor als Leihspieler auflaufen. Der Stürmer aus Martinique in der Karibik kam für Nürnberg in insgesamt 13 Partien zum Einsatz.

Nicht "zufriedenstellend"

"Für alle Seiten war der Wechsel von Mickaël bisher alles andere als zufriedenstellend. Er hat in Nürnberg nie wirklich Fuß gefasst", sagte Chatzialexiou. "Wir hoffen, dass ihm das in der Türkei besser gelingen wird. Für seine Zeit in Batman wünschen wir ihm alles Gute."

Für die "Club"-Profis neigt sich der Urlaub dem Ende entgegen. Nachdem die Mannschaft zunächst sportärztliche Untersuchungen durchläuft, findet am 29. Juni (15.00 Uhr) die erste Einheit der neuen Saison am Sportpark Valznerweiher statt.