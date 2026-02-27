Nürnberg hofft in Berlin auf Comeback von Nzingoula

Nürnberg möchte sich gegen Hertha für das 0:3 in der Hinrunde revanchieren. Coach Klose gibt sich optimistisch, dass in Berlin ein Leistungsträger rechtzeitig fit wird.

Der 1. FC Nürnberg hofft für das Traditionsduell der 2. Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC auf eine Blitzheilung von Rabby Nzingoula. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt beim 1:1 in Bochum eine Blessur im Sprunggelenk zugezogen und konnte noch nicht wieder trainieren.

"Ich bin optimistisch und guter Dinge", sagte Club-Trainer Miroslav Klose zwei Tage vor der Partie in Berlin am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Es kann sein, dass es aufploppt und einfach alles weg ist." Sollte es aber nicht klappen, dann habe Nürnberg "genug Spieler in der Hinterhand, ihn zu ersetzen", sagte Klose.

In der Zweitliga-Tabelle haben die achtplatzierten Nürnberger vier Punkte Rückstand auf Hertha auf Rang sieben. "Es geht wieder gegen einen Tabellennachbarn und wir wollen mit einem Sieg den Abstand verkürzen", betonte Klose. In der Hinrunde hatte der FCN daheim ein 0:3 kassiert. "Fakt ist, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen."