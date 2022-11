Noten zur DFB-Elf gegen Spanien: Goretzka bringt Dynamik, Joker Füllkrug sticht

Die deutsche Nationalmannschaft trennt sich im zweiten WM-Gruppenspiel von Spanien mit einem 1:1-Unentschieden. Die Noten für die DFB-Kicker.

München - Eine deutliche Steigerung – und der erste WM-Punkt: Deutschland holt gegen Spanien ein 1:1. Wer neben Joker Niclas Füllkrug überzeugte: Die Einzelkritik der AZ.

MANUEL NEUER – NOTE 3: Gegen Japan erlebte der Kapitän einen unglücklichen Abend. In seinem 18. WM-Spiel (Rekord eingestellt) war Neuer sofort gefordert: Er lenkte einen Olmo-Kracher an die Latte (7.). Mit dem Ball am Fuß nicht fehlerfrei. Beim 0:1 chancenlos aus kurzer Entfernung.

THILO KEHRER – NOTE 4: Neu in der Startelf, spielte hinten rechts in der Viererkette. Hart in seinen Aktionen, sah nach einem Foul an Torres die Gelbe Karte (37.). Nicht immer mit dem richtigen Timing, ohne Esprit nach vorne. Vor dem 0:1 zu zögerlich.

NIKLAS SÜLE – NOTE 4: Zum WM-Auftakt rechts hinten schwach, durfte diesmal auf seiner Lieblingsposition in der Abwehrmitte starten. Lange Zeit ordentlich, dann aber schläfrig: Kam bei Moratas 1:0 zu spät (62.).

Rüdiger-Treffer zählt nicht

ANTONIO RÜDIGER – NOTE 3: Chef in der deutschen Innenverteidigung, mit großem Selbstvertrauen ausgestattet. Knallte den Ball aus 30 Metern knapp 30 Meter über das Tor (30.). Sein Kopfballtor zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (40.).

DAVID RAUM – NOTE 4: Erneut von Beginn an als Linksverteidiger aufgeboten. Startete mit einem Ballverlust vor dem eigenen Strafraum (4.), steigerte sich ein wenig. Rettete vor Torres (26.). Bisweilen gedanklich zu langsam.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Mit dem Auftrag ins Spiel geschickt worden, das Zentrum gegen starke Spanier zu dominieren. Das gelang ganz ordentlich, die DFB-Elf wirkte insgesamt stabiler. Mit einer riesigen Chance, vergab im Strafraum frei vor Keeper Unai Simon (56.).

LEON GORETZKA – NOTE 2: Wie beim FC Bayern bildete der 27-Jährige die Doppelsechs, gegen Japan hatte Goretzka zunächst auf der Bank gesessen. Brachte seine Dynamik ins Spiel ein, sprintete gleich mal mit Ball über den ganzen Platz (10.). Wacher Auftritt, gewann wichtige Zweikämpfe.

ILKAY GÜNDOGAN – NOTE 3: Blieb in der Anfangsformation, rückte eine Position weiter nach vorne und gab den Zehner. Stark am Ball, immer wieder mit klugen Pässen.

Fleißiger Musiala mit Vorlage zum 1:1

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Gegen Japan als einer der wenigen DFB-Profis in guter Verfassung, der Bayern-Youngster stürmte abermals über den linken Flügel. Half defensiv fleißig mit, klärte per Grätsche gegen Torres (36.). Offensiv bei seinen Dribblings meist nur mit einem Foul zu bremsen. Scheiterte mit seinem Schuss an Unai Simon (73.), da hätte er abspielen müssen. Vorlage zum 1:1.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Kam über die rechte Seite, setzte sich mit Barcelonas Alba auseinander. Hatten einen schweren Stand, schlenzte mal links am Tor vorbei (25.). Sonst kaum zu sehen.

THOMAS MÜLLER – NOTE 4: Kai Havertz saß auf der Ersatzbank, der Bayern-Angreifer spielte ganz vorne als Neuner. Eine undankbare Aufgabe, da Spanien sehr oft den Ball hatte. Läuferisch vorbildlich, aber ohne Torgefahr.

Joker Sané mit einigen guten Szenen

LEROY SANÉ – NOTE 2: Wieder fit, für Gündogan eingewechselt (70.). Mit einigen guten Szenen, am 1:1 beteiligt.

NICLAS FÜLLKRUG – NOTE 1: Löste Müller ab (70.) – was für ein Glücksgriff! Knallte den Ball rein zum 1:1 (83.).

LUKAS KLOSTERMANN – NOTE 3: Für Kehrer eingewechselt (70.). Solider Auftritt.

JONAS HOFMANN und NICO SCHLOTTERBECK kamen zu spät für eine Bewertung.