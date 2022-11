Zweites WM-Gruppenspiel im Liveticker zum Nachlesen: Deutschland gegen Spanien – Endergebnis 1:1

Deutschland will es nochmal wissen! Goretzka grätscht in der Rückwärtsbewegung einen Ball mit sehenswertem Einsatz ab. Deutschland schaltet um, Sané wird im Sechzehner freigespielt, umkurvt Simon und will zurücklegen auf Füllkrug. Doch ein Spanier ist gerade noch dazwischen.