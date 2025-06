Noten zu Deutschland gegen Portugal: Bewegende Aktion für Jubilar Kimmich, Neu-Bayer Tah mit unsicherem Auftritt

In Führung gegangen und doch verloren. In der Münchner Allianz Arena verpasst die DFB-Elf den Einzug ins Finale der Nations League. Die Noten für die deutschen Kicker.

Nix war’s! Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Finale dahoam in der Nations League verpasst. Gegen Portugal verlor Julian Nagelsmanns Mannschaft mit 1:2.

Die Einzelkritik der AZ

MARC-ANDRÉ TER STEGEN - NOTE 3: Beim FC Barcelona lange verletzt, nun ist er Julian Nagelsmanns Nummer eins. In der siebten Minute musste er erstmals gegen Ronaldos Linksschuss zupacken – sicher pariert. Insgesamt kein schöner Abend. Bei den Gegentoren war er machtlos.



JONATHAN TAH - NOTE 5: Bayerns neuer Innenverteidiger konnte sich schon mal an sein künftiges Wohnzimmer Allianz Arena gewöhnen. Tah spielte halbrechts in der Dreierkette. Mit einer Grätsche flog er ins Leere, das ermöglichte Portugal einen gefährlichen Konter (7.). Wirkte unsicher, vor dem 1:2 öffnete er Portugal völlig unnötig den Raum.



ROBIN KOCH - NOTE 4: Etwas überraschend in der ersten Elf, Nagelsmann setzte auf den Frankfurter in der Abwehrmitte. Ganz starke Aktion, als er den heranstürmenden Pedro Neto im Strafraum stoppte (33.). Ließ später nach.



WALDEMAR ANTON - NOTE 4: Der BVB-Verteidiger startete nach zuletzt guten Leistungen im Klub auch im DFB-Team. Zunächst ordentlich, ließ Ronaldo dann beim 1:2 einschießen.

Schöne Überraschung für Jubilar Kimmich

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: 100. Länderspiel für den Kapitän, der als 14. DFB-Profi diese Marke erreichte. Einer seiner Söhne lief mit ihm ein, wovon Kimmich zuvor nichts wusste. Und entsprechend bewegt war. Wie gewohnt agierte er auf der rechten Seite, diesmal aber offensiver im Vierer-Mittelfeld. Und er bereitete den Wirtz-Treffer zum 1:0 mit einem herrlichen Chip-Pass vor.



ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Auch der Münchner Youngster durfte beginnen, Pascal Groß saß zunächst draußen, ebenso Felix Nmecha. Pavlovic war präsent, ging vorne mit rein. Im Strafraum zu Fall gebracht, es gab keinen Elfmeter (19.). Später bügelte er seinen schlimmen Fehlpass selbst wieder aus (33.). Wechselhaft.

LEON GORETZKA - NOTE 4: Heimspiel für den Bayern-Profi, der sich bei Nagelsmann zurück in die Mannschaft gekämpft hat. Er hatte die erste gute Chance nach einem Angriff über Wirtz und Kimmich, sein Schuss war aber kein Problem für Keeper Diogo Costa (4.). Dann fast mit dem 1:0: Nach Sanés Pass tauchte Costa ab und parierte Goretzkas Schuss ganz stark (21.). Tauchte später ab.



MAXIMILIAN MITTELSTÄDT - NOTE 4: Links hinten erhielt er den Vorzug vor David Raum und spielte wie Kimmich nominell sehr offensiv. Doch wirklich viel kam dabei nicht heraus, seine Vorstöße waren zu zaghaft.

Gutes DFB-Debüt für Woltemade

LEROY SANÉ - NOTE 4: Seine Bayern-Zukunft ist weiter offen, im Nationalteam bleibt der 29-Jährige eine wichtige Option. Sané war bemüht, aber nicht wirklich effektiv. Wurde ausgewechselt.



FLORIAN WIRTZ - NOTE 3: In Liverpool hofften sie, dass sich der Offensivstar kurz vor dem Wechsel nicht mehr verletzen würde. Das gelang. Wirtz war viel unterwegs, spielte einige kluge Pässe. Und versuchte es mal selbst: Costa parierte (43.). Nach der Halbzeitpause war er dann erfolgreich – per Kopf zum 1:0 (48.).

NICK WOLTEMADE - NOTE 3: Länderspiel-Debüt für den großen und technisch starken Mittelstürmer des VfB Stuttgart. Woltemade bewegte sich meist gut – und prüfte Costa mit einem gefährlichen Schlenzer Richtung Winkel (19.). Vor dem 1:0 stellte er ganz clever seinen Körper rein gegen Ruben Dias, sodass Wirtz einköpfen konnte.



SERGE GNABRY - NOTE 4: Kam für Sané rein (60.). Ohne große Szenen nach vorne.



ROBIN GOSENS - NOTE 5: Der Florenz-Profi ersetzte Mittelstädt (60.) – und ließ Francisco Conceicao vor dem 1:1 direkt mal laufen (63.). Schwach.



NICLAS FÜLLKRUG - NOTE 4: Im Sturm für Woltemade eingewechselt (60.). Konnte nur wenig bewirken.



FELIX NMECHA und KARIM ADEYEMI kamen zu spät für eine Bewertung.