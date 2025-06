Wechselhafte Aussichten: DFB-Team zwischen Nations League und Transferwirbel

Während die Entscheidung in der Nations League und die Klub-WM anstehen, ist die Zukunft mehrerer DFB-Stars über den Sommer hinaus unsicher. Bis zum 10. Juni hat ein Sonder-Transferfenster geöffnet.

Schwül-heiß und gewittrig, mal Sonnenschein, mal Schauer. Wechselhaft präsentiert sich der Juni bisher. Passt ja. Der Weltverband Fifa hat wegen der erstmals im großen Format mit 32 Teams ausgetragenen Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) ein Extra-Transferfenster für die teilnehmenden Klubs geschaffen, in dem seit Monatsbeginn bis zum 10. Juni Spieler registriert werden können. So geschehen bei Mittelfeldspieler Tom Bischof (19), der nun schon von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern wechselt, damit er am Dienstag mit dabei sein kann, wenn der FCB-Tross Richtung Florida abhebt.

Beim künftigen Bayern-Profi war die Zukunft also kein Thema rund um die Nations-League-Endrunde in München und Stuttgart. Doch im Kader von Julian Nagelsmann stehen einige Akteure, deren Zukunft über den Sommer hinaus unsicher ist. Allen voran die Causa Florian Wirtz und dessen sich anbahnender Wechsel in die Premier League zum FC Liverpool bestimmt Schlagzeilen und Gedanken.

Unruhe trotz Nations League: Wirtz & Co. im Wechsel-Radar

Angeblich hat der Vizemeister ein Ablöse-Angebot der Reds in Höhe von rund 130 Millionen Euro für den 22-jährigen Spielmacher abgelehnt, besteht bei der Gesamtsumme inklusive der Bonuszahlungen weiter auf den geforderten 150 Millionen. Ein Pokerspiel. Der Ausgang scheint klar – nur wann geht der Deal über die Ziellinie? Was Wirtz mit Sicherheit beschäftigt. "Ich habe nicht gemerkt, dass die Situation ihn belastet“, sagte Julian Nagelsmann am Vorabend des Portugal-Spiels in der Allianz Arena. Der Bundestrainer glaubt: "Es ist ganz normal, wenn ein Wechsel ansteht, dass man sich den einen oder anderen Gedanken macht. Ich glaube, das gehört dazu.“

Welche DFB-Stars ebenfalls eine unklare Zukunft haben. Wechselhafte Aussichten gibt’s bei:

Marc-André ter Stegen (33): Der Torhüter des FC Barcelona freute sich sehr über sein DFB-Comeback nach monatelanger Pause (Riss der Patellasehne). Doch in der Wahlheimat droht Ungemach. Nach übereinstimmenden Medienberichten wirbt der Double-Gewinner intensiv um Joan García vom Stadtrivalen Espanyol. Der neun Jahre jüngere Keeper Garciá soll ter Stegens Nachfolger werden – macht den Ex-Gladbacher nicht nervös. "Mit mir hat niemand gesprochen", sagte die Nummer 1 der DFB-Auswahl über die Abschiebegerüchte und meinte lässig: "Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin."

Niclas Füllkrug: Nach Ausflug auf der Insel wieder zurück in die Bundesliga?

Niclas Füllkrug (32): Auch der Mittelstürmer kehrte erstmals seit September zum DFB-Team zurück. Wegen diverser Verletzungen hat Füllkrug eine mehr als wechselhafte Saison beim Londoner Traditionsklub West Ham United hinter sich, zu dem er im August 2024 von Borussia Dortmund per Vierjahresvertrag gewechselt war. 20 Pflichtspiele und nur drei Tore sind zu wenig. "Nach jedem Tal kommt wieder ein Hoch", sagte der Torjäger. Allerdings gab er auch zu: "Ich versuche, mir das immer ein bisschen schönzureden." Da West Ham die Qualifikation für jeglichen europäischen Wettbewerb verpasste, ist eine Rückkehr in die Bundesliga nicht ausgeschlossen. Sucht nicht der FC Bayern einen Backup für Mittelstürmer Harry Kane?

Was passiert mit Sané und Goretzka?

Robin Koch (28): Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt ist einer der Kandidaten, die in Leverkusen den Abgang von Jonathan Tah zum FC Bayern kompensieren könnten. Bis Ende Juni dürfte Koch die Hessen per Ausstiegsklausel für rund 20 Millionen Euro Ablöse verlassen. Doch Koch hat sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung für einen Verbleib in Frankfurt entschieden und soll bei den Hessen einen langfristigen Vertrag bis 2030 erhalten.

Leroy Sané (29) und Leon Goretzka (30): Die beiden Bayern-Profis haben ebenfalls eine unklare Zukunft. Während Goretzkas Vertrag noch bis 2026 läuft und er – wie schon im vorherigen Sommer – keinen Abschied aus München anstrebt, soll sich Sané bis kommenden Dienstag entscheiden, ob er das Angebot der Bayern für eine Vertragsverlängerung noch annimmt. Ansonsten läuft sein Vertrag zum 30. Juni aus.