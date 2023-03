Noten zu Deutschland gegen Belgien: Bayern-Star Goretzka verletzt, sein Schattenmann Can sorgt für Ruck im DFB-Team

Die deutsche Nationalelf verliert gegen Belgien mit 2:3. Bayerns Leon Goretzka verletzt sich am Knöchel - und Dortmunds Emre Can nutzt erneut seine Chance. Die Noten für die DFB-Stars.

München - Von 2009 bis 2013 trug Emre Can das Trikot des FC Bayern – nun schickt er sich an, Leon Goretzka den Platz an der Seite von Joshua Kimmich streitig zu machen. Gegen Belgien gelang ihm das erneut recht gut.

Die DFB-Kicker in der Einzelkritik:

Marc-André ter Stegen – Note 3: Durfte nach der gemütlichen Schicht gegen Peru mit mehr Arbeit rechnen. Bekam er dann auch, aber keinen Finger an den Ball: Nach neun Minuten stand es schon 0:2, ohne dass er etwas dagegen hätte tun können.

Marius Wolf – Note 5: Machte es Gegenspieler Yannick Carrasco im verabsäumten Zweikampf vor dessen Treffer zum 0:1 (6.) so einfach wie im Training. Experte Lothar Matthäus meinte: "Begleitschutz". Ist halt gelernter Stürmer. Als letzter Mann bei eigenem Eckball viel zu unentschlossen gegen Lukebakio, der knapp verzieht (19.). Hashtag Lehrgeld.

Matthias Ginter – Note 4: Wirkte wie die Kollegen völlig überfordert angesichts des belgischen Offensivfeuerwerks.

Thilo Kehrer – Note 4: Rückte für den angeschlagenen Nico Schlotterbeck in die Start-Elf. Prallte mit seinen 76 Kilo im Zweikampf einmal gegen Lukaku (103 Kilo) – und fiel dabei einfach um.

David Raum – Note 5: Hob vor dem 0:2 (9.) haarscharf das Abseits auf. Setzte seine erste Flanke knapp unter das Stadiondach – au weia.

Joshua Kimmich hat de Bruynes nichts entgegen zu setzen

Joshua Kimmich – Note 3: Seltsam unentschlossen bei der Klärung des „zweiten Balles“ vor dem 0:2. Hatte dem Esprit de Bruynes nichts entgegen zu setzen. Teilweise irritierende Fehlpässe ins Nirgendwo. Nach und nach präsenter, mit mehr Zug zum Tor, prüfte Belgiens Keeper Casteels (70.).

Leon Goretzka – Note 4: Diesmal statt des Dortmunders Emre Can wieder an der Seite seines Kumpels Kimmich – im 50. Länderspiel! Bekam Belgiens Super-Star de Bryune nie in den Griff. Kam bei Lukakus Kopfball an die Latte nicht an die Kugel. Hielt sich nach einer halben Stunde den linken Knöchel und machte Platz für Can.

Serge Gnabry – Note 3: Ersetzte den erkälteten Kai Havertz. Gab den ersten Schuss Richtung Tor ab (5.): weit vorbei. Lief beim Dribbling auch mal ohne Ball los (36.). Tastete sich in Halbzeit zwei nach guter Wolf-Flanke ans Tor heran: nur noch knapp vorbei (52.). Tolles Solo, das am Außenpfosten endet (84). Belohnte sich wenig später mit dem Treffer zum 2:3.

Florian Wirtz – Note 4: Musste in der Stadt, in der er neun Jahre lang für den FC gekickt hatte, schon nach 32 Minuten seinen Platz räumen, bevor er auch nur ansatzweise in dieser Partie angekommen war. Schade eigentlich.

Emre Can: Hashtag Mentalität

Niclas Füllkrug – Note 2: Köpfelte nach einer Kimmich-Ecke Lukaku an die Hand: Elfmeter! Verwandelte selbst zum reichlich schmeichelhaften 1:2 (43.): sechstes Tor im sechsten Länderspiel. Läuft für Lücke! Hatte in Minute 57 nach Raum-Freistoß den nächsten Treffer auf dem Kopf: knapp drüber.

Timo Werner – Note 4: Gab in Minute 40 den zweiten deutschen Torschuss ab – ähnlich weit daneben wie zuvor Gnabry. Schoss sein typisches Abseits-Tor (59.).

Emre Can – Note 2: Ersetzte den angeschlagenen Goretzka in der bis dahin sperrangelweiten offenen Spielfeldmitte. Fand mit ein paar herzhaften Tacklings gut ins Spiel, Hashtag Mentalität.

Felix Nmecha – Note 4: Kam schon nach einer halben Stunde recht überraschend zu seinem Länderspieldebüt. Auffälligste Aktion in Minute 49: spielte Foul, sah gelb.

Christian Günter – Note 3: Löste in Minute 68 den Kollegen Raum ab. Blieb unauffällig.

Kevin Schade – Note 2: Kam spät, machte sich aber gleich bemerkbar: bereitete Gnabrys 2:3 vor.