Mit einem furiosen 5:0 gegen die Niederlande hat Jürgen Klopp der deutschen Nationalmannschaft neues Leben eingehaucht. Der Bundestrainer formt aus einem XXL-Kader, neuer Rhetorik und frischen Typen ein Team, das plötzlich wieder begeistert.

Fünf Tore hatten sie gebraucht, fünf Tore haben sie gemacht. Für den Gruppensieg in der Nations League benötigte die deutsche Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion nicht mehr und nicht weniger als ein Schützenfest gegen die Niederlande. Ein unrealistisches Szenario, eine unlösbare Aufgabe?

"Im Idealfall machen wir fünf", sagte Jürgen Klopp vor dem Anpfiff im ARD-Interview und holte dann – wie so oft – seine voreilig ausgesprochenen Worte mit dem Lasso ein: "Aber es wird schwer genug, eins zu machen." Nach dem Schützenfest mit exakt diesem Ergebnis meinte der Bundestrainer schelmisch: "Habe ich das gesagt?" Der 59-Jährige ist also nicht nur Wunderheiler und verleiht magische Kräfte, sondern auch ein Seher.

"Oh, wie ist das schön": Fans feiern die DFB-Elf

Klopp freute sich diebisch über die beste Leistung in seiner Amtszeit, zugleich im Kalenderjahr und im Grunde seit ewigen DFB-Zeiten. Auf der Ehrenrunde winkte der Bundestrainer selig auf die Ränge, klopfte sich mit der Hand aufs Herz. Die Fans applaudierten und schunkelten zum Klassiker "Oh, wie ist das schön!" aus den Lautsprechern.

Eine deutsche Nationalelf, die brilliert? Ein DFB-Team, das abgefeiert wird? Alles nur eine Erscheinung? Ein Traum? "Ein tolles Fußballspiel, unglaubliche Tore, ein großartiges Erlebnis", schwärmte Klopp, "das hätte ich mich nicht getraut, mir zu wünschen."

Klopp hat Deutschland neues Leben eingehaucht

Kapitän Joshua Kimmich und Spielgestalter sowie Doppeltorschütze Florian Wirtz spielten sich mit einem 5:0 gegen den Erzrivalen in einen Rausch und tabellarisch doch noch zum Gruppensieg. "Das war ja Wahnsinn", entfuhr es Klopp.

Aber dieser Wahnsinn hat Methode. Was die über 70.000 Fans im Stadion und die Millionen an den Bildschirmen erlebten, war die erhoffte Explosion. Im Zeichen der Kloppologie hat er der Nationalelf, vom krassen wie fußballerisch limitierten Außenseiter Paraguay noch vor viereinhalb Monaten aus der WM gekegelt, neues Leben eingehaucht.

Klopp bei der WM noch Experte

Der Sehnsuchtsbundestrainer der meisten Fans hatte sich in eine perfekte Ausgangsposition gebracht. Als TV-Experte benannte er die Mängel und blödelte im Juni bereits mit Ex-Bayern-Profi Thomas Müller über künftige Szenarien im Herbst.

"Noch", so witzelte Klopp, sei nicht er, sondern (Noch-)Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Aufstellung verantwortlich. Er entschuldigte sich, ihm wurde verziehen. Der Gag flog ihm zwar kurz mal um die Ohren, nun fliegen ihm die Herzen zu.

Beim DFB ist positiv denken angesagt

Was Klopp konkret geändert und angepackt hat:

Der XXL-Kader: Klopp war so frei und nominierte für die ersten vier Länderspiele im September/Oktober 44 Spieler, verteilte sie auf zwei Kader und mischte fröhlich durch. Ein maximales Casting mit einer Botschaft an Kapitän Kimmich, der zwei Partien nur als Zuschauer erleben durfte.

Mit Stuttgarts Finn Jeltsch debütierte gegen die Niederlande nur schon der zwölfte Neuling der Klopp-Ära. Er sei sofort "in 44 Mann schockverliebt" gewesen und weiß nun: "Das ist eine ganz spezielle Gruppe, großartige Charaktere."

Die andere Rhetorik: Positiv denken ist angesagt! Erst stark reden, dann stark spielen. "Wir haben eine ziemlich gute Fußballidee, das kann super funktionieren", meinte Klopp, "und wenn wir die Hochtalentierten ins Laufen kriegen, dann ist das auch kein Spaß, gegen uns zu spielen. Die Jungs überraschen sich auch selbst noch." Die neue Ansprache verfängt bei den Spielern.

Scherhant, Gruda und Treu: Die neuen Typen beim DFB

Die neuen Typen: Klopp hat nicht nur Debütanten wie Derry Scherhant, Brajan Gruda (zwei Tore und zwei Vorlagen in zwei Spielen) und den schon gesetzten Rechtsverteidiger Philipp Treu aus dem Nichts ins Nationalteam gespült, sondern auch Florian Wirtz, beim FC Liverpool oft unter Wert und unter dem Kritik-Feuer der britischen Medien, wiederbelebt. Schon vor dessen nun 50. Länderspiel dachte sich Klopp im Training: "Als ich Wirtz zum ersten Mal auf dem Platz gesehen habe, war ich geschockt, wie gut der ist."

Klingt ziemlich rosig alles. Wenn dieses 5:0 nicht einen Haken für 2027 und darüber hinaus hätte: Man habe nun "die Messlatte für uns gelegt", so Klopp, "da wollen wir jetzt immer drüber."