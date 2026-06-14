Vom immer gleichen Kaugummi über Glücksjacken bis zum ritualisierten Energydrink-Anstoßen im Mannschaftsbus: Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt überraschend offen Einblick in seine Rituale.

Den Stress wegkauen: Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt mit Blick auf seine Kaugummi-Marotte zu, er habe "jahrelang immer die gleichen dabeigehabt".

Viel Grün war in den ersten WM-Spielen zu sehen. Hinter den Auslinien des Stadions in Guadalajara fielen den TV-Zuschauern akkurat geschnittene Hecken auf, die einen natürlichen Übergang zu den unteren Zuschauertribünen bildeten - besser als Metallgitter oder Zäune. Es grünt so grün. Und bei den TV-Experten blüht der Flachs.

Allen voran, wenn Ex-Bayern-Profi Thomas Müller und Jürgen Klopp, als Global Head of Soccer bei Red Bull angestellt, am Mikrofon von MagentaTV ihr launiges Unwesen treiben. Das Duo sinnierte am Rande des WM-Eröffnungsspiels in Mexiko-City über die bestmögliche Aufstellung der deutschen Nationalelf für deren Auftaktspiel am Sonntag gegen Underdog Curaçao.

Klopp scherzt, Müller lacht – alles nur lockere Plauderei?

Und da ploppte es aus Klopp feixend heraus: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf, noch – noch!" Ein Spaß – noch? Müller, auf dem Feld Raumdeuter, neben dem Platz Sprachdeuter, erkannte sofort die Brisanz der Aussage und meinte lauthals lachend: "Oh, oh, oh, oh!" Zu Klopp sagte Müller: "Es ist erst Juni, du bist schon im September."

Dann stehen für das DFB-Team die ersten Nations-League-Länderspiele nach der WM an – mit dem von vielen Fans herbeigesehnten Bundestrainer Jürgen Klopp? Nach einem Scheitern der Mannschaft von Julian Nagelsmann bei dieser WM? Der Vertrag des 38-Jährigen läuft noch bis zur EM 2028. Alles nur lockere Plauderei?

Aberglaube? Nicht mit Nagelsmann ... eigentlich

Julian Nagelsmann, seit der EM 2024 ein anerkannter Fachmann der Gartenarbeit ("Wenn ich meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht") lässt so etwas nicht an sich heran. Man sieht sich immer zwei Mal im Leben – und das Duo Müller/Klopp wird der Bundestrainer während dieser WM bei Interviews nach den Spielen mehrmals treffen. Nächster Halt: Houston.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgt das Teamtraining. © Federico Gambarini

Auf dem Weg zum WM-Auftakt klammert sich Nagelsmann an einige Marotten. Was er gerne zugibt. Aberglaube? Aber ja! "Ich teile die Meinung, dass es Quatsch ist – trotzdem macht man es", gestand der Bundestrainer kürzlich in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV und zählte gleich mehrere Beispiele auf, die ihn durch die Vorbereitung auf die einzelnen Spiele begleiten. Da ist zum einen die Sache mit den Kaugummis, seinen Stressabsorbierern. "Ich kaue gern Kaugummi", erklärte er einmal. Er habe "jahrelang immer die gleichen dabeigehabt", so der gebürtige Bayer. Never change a winning Kaugummi.

Mit bestimmter Jacke verloren? Dann kommt sie weg

Weitere Marotten? "Ich benutze gerne immer dieselben Stifte, um die Aufstellungen aufzumalen." Für Flipcharts oder die großen Papierbögen, auf denen nicht nur die Formationen, sondern oft auch das Motto für das jeweilige Spiel stehen. "SIEGEN", schrieb er während der Heim-EM in Versalien aufs Papier. Oder, vor einem anderen Spiel: "Wir haben Hunger und sind heiß." Auf Wiedervorlage für den Auftakt gegen Curaçao?

Jeder Spleen, jeder liebenswerte Tick wirkt immer nur bis zur nächsten Niederlage. Auch modetechnisch. "Wenn ich eine Jacke anhabe und wir verlieren damit ein Spiel, ziehe ich sie nicht mehr an, sondern spende sie", so Nagelsmann. Was an den ehemaligen Bayern-Trainer Udo Lattek, verstorben 2015, erinnert. Als Sportdirektor des 1. FC Köln trug Lattek auf der Tribüne stets einen blauen Pullover. 14 Spiele blieb der FC damals ungeschlagen. Der blaue Glückspulli wurde später für umgerechnet rund 18.000 Euro versteigert.

Fussball International Testspiel WM 2026 in Mainz Deutschland - Finnland 31.05.2026 Ankunft der Deutschen Manschaft im Bus am Stadion, v. li., Bundestrainer Julian Nagelsmann, Sportdirektor Rudi Voeller *** Football International Test match World Cup 2026 in Mainz Germany Finland 31 05 2026 Arrival of the German team in the bus at the stadium, from left, national coach Julian Nagelsmann, sports director Rudi Voeller © IMAGO/Markus Ulmer

Prost mit Energydrink in bestimmter Reihenfolge

Das ungewöhnlichste aller Rituale findet im DFB-Mannschaftsbus statt, unmittelbar auf dem Weg ins Stadion. Gemeinsam mit Mitgliedern seines Trainerstabes sowie DFB-Sportdirektor Rudi Völler genehmigt sich der frühere Leipzig-Trainer Nagelsmann ein – namentlich nicht genanntes – Energiegetränk. Damit stoße man dann "immer in derselben Reihenfolge an, bis wir verloren haben – und dann andersherum".

Prösterchen! Hoffentlich verleiht's Flügel!