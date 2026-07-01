Nagelsmann-Entlassung nur eine Frage der Zeit: Wann sagt Wunschnachfolger Klopp Ja?

Nagelsmanns Entlassung ist wohl nur noch eine Frage von Tagen, der Wunschnachfolger in den Augen von Fans und Experten klar. Zusätzlicher Pluspunkt: "Er kann das Land komplett hinter sich vereinigen."

Julian Nagelsmanns Zukunft ist ungewiss. Er will bleiben, doch viele wünschen sich einen anderen Trainer an der Fußballspitze von Deutschland.

Alle raus, alle weg. Der Dienstag brachte in Nordamerika auch das Aus für die Elfenbeinküste (1:2 gegen Norwegen) und Ecuador, das mit 0:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko verlor. Die komplette Gruppe E, die das DFB-Team tatsächlich gewonnen (!) hat, ist nach dem Sechzehntelfinale dieser WM nur noch Zuschauer.

Früher war Deutschland als Turniermannschaft gefürchtet. Angesichts der Blamagen der letzten drei Weltmeisterschaften muss der Begriff neu definiert werden. Eine Turniermannschaft ist man, weil man sich wenigstens fürs Turnier qualifiziert. Kleine Brötchen backen, die neue Losung.

Deutscher Fußball nach der WM am Scheideweg – Radikaler Umbruch unumgänglich

Groß denken wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er rief den WM-Titel als Ziel aus. Nun muss der 38-Jährige den Rest der größten Fußball-Messe der Welt vom heimischen Sofa aus verfolgen. Vielleicht helfen ihm seine geliebten Wanderungen oder Mountainbike-Touren. "Für mich ist das fast wie Meditation. Im Schnitt sitze ich sechs, sieben Stunden die Woche auf meinem Rad. Das Schöne: Ich kann in der Zeit die Natur und mich wahrnehmen", sagte er einst in einem Interview zu Zeiten seines Jobs beim FC Bayern (Juli 2021 bis März 2023) und befand: "Ich komme immer entspannt an." Weil er auf dem Radl sein Handy "gut und sicher im Rucksack verstaut".

Groß denken wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann, rief den WM-Titel als Ziel aus. © IMAGO/Bahho Kara (www.imago-images.de)

Ruhe und Handy-freie Zeit? Gibt's nicht für den 38-Jährigen, nun Bundestrainer auf Abruf. Die USA hat Nagelsmann bereits verlassen. Mit seiner Frau Lena, seiner Mutter Burgi und Co-Trainer Benjamin Glück flog er am Dienstagabend um 18.40 Uhr (Ortszeit) mit der LH429 von Charlotte in seine Heimatstadt München, landete am Mittwochvormittag um 9.39 Uhr. Ebenfalls an Bord: die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic. Für die gilt: ab in den Urlaub.

Der 23-jährige Jamal Musiala. © IMAGO (www.imago-images.de)

Nagelsmann: Entlassung steht kurz bevor

Über Nagelsmanns Schicksal, sein Vertrag läuft noch bis 2028, wird in den nächsten Tagen entschieden. Eine Entlassung steht kurz bevor. "Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte DFB-Boss Bernd Neuendorf. Nagelsmann schloss einen Rücktritt aus – natürlich auch wegen der zu erwartenden Abfindung. Bei der Vertragsverlängerung hatte sich der DFB mit einer Rauswurf-Klausel finanziell abgesichert, die jedoch nur bei einem Vorrunden-Aus gegriffen hätte.

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Kann sich der Verband einen Rauswurf leisten? Muss er! Und kann er sich Jürgen Klopp als Nachfolger trauen? Sollte er! Nach Informationen von "Sky" würde der 59-Jährige den Bundestrainer-Job übernehmen, wenn der DFB auf ihn zukommt. Es wäre wohl die Erfüllung eines (letzten) Trainer-Lebenstraums, den der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach hegen soll. Seit Januar 2025 ist Klopp als "Global Head of Soccer" bei Red Bull angestellt, als eine Art Supervisor-Influencer für alle RB-Klubs.

Jürgen Klopp: Kann und wird er die DFB-Elf retten? © IMAGO/Markus Ulmer (www.imago-images.de)

Kann Watzke Klopp vom Bundestrainer Job überzeugen?

Bei der WM arbeitet er als Experte für MagentaTV und tappte in eine rhetorische Falle, als er einen Witz machen wollte, indem er davon sprach, dass Nagelsmann "noch" über die Aufstellung entscheide. Kann sein Kumpel Aki, der aktuelle BVB-Präsident und langjährige Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Klopp vom Job beim DFB überzeugen? Watzke ist DFB-Vizepräsident und Ligapräsident der DFL. Sein Einfluss ist immens.

Eine Frage bleibt: Was hat Klopp in dieser DFB-Mannschaft gesehen? Wie radikal würde sein personeller Umbruch aussehen? Sieht er einen Ansatz für eine kurzfristige Besserung und einen möglichen Fortschritt bei der EM 2028 in Großbritannien und Irland? Die erste Hürde: Die Turniermannschaft muss sich fürs Turnier qualifizieren. Im September startet zunächst die nächste Ausgabe der Nations League am 24. September mit dem Auswärtsspiel in den Niederlanden.

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Ob sich Klopp bald einen Ruck gibt?

Klopp als Retter des deutschen Fußballs? Mats Hummels ("Es ist schon irgendwo schwer vorstellbar, dass es so weitergehen soll. Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern") gefällt die Vorstellung. Der Weltmeister von 2014 befürwortet eine Anstellung seines ehemaligen Trainers beim BVB. Unter Klopp gehe es "nur ums Gewinnen, alle müssen knallhart arbeiten", so der Experte von MagentaTV. Beim Kult-Trainer zähle auch die emotionale Herangehensweise: "Er kann das Land komplett hinter sich vereinigen. Das hat er drin", so Hummels. Ob sich Klopp bald einen Ruck gibt?