Nach "Härtetest schlechthin": FCN gewappnet für Dresden

Am nächsten Wochenende geht die Liga-Saison für den 1. FC Nürnberg los. Einen letzten schweren Test besteht die Truppe erfolgreich. Eine Mahnung spricht der Vize-Kapitän aber aus.

Nürnberg

Wenn die 2. Fußball-Bundesliga vor allem über Kampf entschieden wird, dann hat der "Club" einen adäquaten Vorgeschmack darauf bekommen. Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg im Testspiel gegen den spanischen Erstliga-Absteiger Real Oviedo geht der 1. FC Nürnberg in die letzte Vorbereitungswoche vor dem Saisonstart gegen Dynamo Dresden.

"Es war der Härtetest schlechthin. Viel mehr kann man gar nicht testen", resümierte Offensivspieler Julian Justvan nach der von Nickligkeiten und Fouls sowie gleich zwei Platzverweisen für die Hausherren geprägten Partie.

Zwei Platzverweise innerhalb weniger Minuten

Dabei sah im Max-Morlock-Stadion zunächst alles nach einem rundum erfreulichen Samstagnachmittag aus. Mohamed Ali Zoma nach einem Dribbling (10. Minute) und Piet Scobel per Kopf nach einer Zoma-Flanke (19.) trafen schon früh für die Hausherren. "Wir hatten ein super Spiel mit Ball, haben super die Tiefe bespielt", analysierte Justvan zur ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die 6523 Zuschauer dann eine andere Partie zu sehen - und das nicht nur wegen eines Wolkenbruchs. Weil Tim Janisch wegen einer Notbremse (53.) und Adam Markhiev mit Gelb-Rot (61.) jeweils vom Platz flogen, stand der "Club" plötzlich mit zwei Mann weniger da. "Wir mussten am Ende tief verteidigen. Da waren wir alle sehr präsent und konzentriert", lobte Justvan.

"Dürfen uns nicht provozieren lassen"

Mehr als den Anschlusstreffer durch Pablo Saenz (85.) ließ der FCN nicht mehr zu. "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Oviedo hat darauf mit vielen Fouls und Provokationen reagiert", sagte Javier Fernandez. "So ist das manchmal, so etwas kann passieren. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft." Justvan bemerkte zur harten Gangart der Gäste: "Wir dürfen uns davon nicht provozieren lassen, weil wir alles in der Hand hatten."

Coach Miroslav Klose hatte seine vermeintlich beste Elf und damit auch das mögliche Team für den Zweitliga-Start am nächsten Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden auf den Platz geschickt. Einzig Torhüter Jan Reichert, den der Trainer zuvor zum neuen Kapitän für die kommende Saison gemacht hatte, fehlte leicht angeschlagen. Neben dem Schlussmann entschieden sich Klose und sein Team für Justvan und Markhiyev als Kapitäns-Stellvertreter.

B-Elf unterliegt FSV Frankfurt in spontanem Sonntagstest

Reichert stand stattdessen tags darauf in einem spontanen, weiteren Test gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt auf dem Platz. Ohne die Stammakteure aus dem Oviedo-Spiel unterlag der FCN mit 1:3 (0:2).