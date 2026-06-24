Musiala auf die Bank: Wen Hamann für den Bayern-Star in die Startelf stellen würde

In seiner AZ-Kolumne beleuchtet Didi Hamann die mögliche Rotation im DFB-Team gegen Ecuador und nennt seine beiden Titel-Favoriten.

Schlägt gegen Ecuador die Stunde der bisherigen Edeljoker? Geht es nach AZ-Kolumnist Didi Hamann, kommt Nadiem Amiri (l.) für Jamal Musiala (r.) in die Startelf - ganz im Gegensatz zu Deniz Undav (M.), den er in der bisherigen Rolle belassen würde.

Liebe Fußballfans, die deutsche Mannschaft hat den Gruppensieg bereits sicher - und doch ist das dritte Spiel gegen Ecuador von Bedeutung. Die DFB-Elf will die Erfolgsserie fortsetzen, das bringt weiteres Selbstvertrauen.

Ich gehe nicht davon aus, dass es eine große Rotation geben wird. Gerade in der Defensive muss sich die Mannschaft einspielen, Antonio Rüdiger kommt für den verletzten Nico Schlotterbeck rein. Klar: Rüdiger hat einige Sachen gemacht in den vergangenen Monaten, die ich kritisch gesehen habe. Aber man weiß, dass auf ihn Verlass ist. Er ist ein Kämpfer, der sich auf dem Platz mit allem hingibt, was er hat. Er ist ein erfahrener Spieler, der mit Chelsea und Real Madrid Champions-League-Sieger war. Es ist gut, ihn in der Mannschaft zu haben.

Aber: Schlotterbeck wird im Spielaufbau fehlen. Es ist immer besser, wenn du einen Rechtsfuß und einen Linksfuß hast wie bisher mit Jonathan Tah und Schlotterbeck. Jetzt hast du zwei Rechtsfüße, das kann die Dynamik ein bisschen ändern. Aber ich habe volles Vertrauen in Rüdiger.

Hamann würde Joker Undav auf der Bank lassen

Was die Offensive angeht, würde ich Nick Woltemade von Beginn an stürmen lassen. Irgendwann im Turnier wirst du ihn brauchen. Es kann sein, dass die deutsche Mannschaft in einem Achtelfinale gegen Frankreich hinten liegt. Und dann wäre es gut, neben Deniz Undav noch einen anderen Angreifer bringen zu können.

Als Zehner würde ich Nadiem Amiri statt Jamal Musiala starten lassen, als Rechtsaußen Maximilian Beier statt Leroy Sané.

Schlägt gegen Ecuador die Stunde der bisherigen Edeljoker? Geht es nach AZ-Kolumnist Didi Hamann, kommt Nadiem Amiri (l.) für Jamal Musiala (r.) in die Startelf - ganz im Gegensatz zu Deniz Undav (M.), den er in der bisherigen Rolle belassen würde. © IMAGO/Matthias Koch

Julian Nagelsmann muss schauen, dass er eine gute Mannschaft fürs Sechzehntelfinale am Montag findet. Aktuell lebt das Team vor allem von Felix Nmecha, Undav und ein bisschen von Florian Wirtz. Ein, zwei andere Spieler müssen sich noch steigern bis zur K.o.-Runde.

Was die Debatte um Undav angeht, würde ich den Stuttgarter weiter von der Bank bringen. Er ist der beste Joker, den wir haben. Und das kann entscheidend werden. Sollte Amiri erneut überzeugen, hat er eine gute Chance, auch am Montag für Musiala in die Startelf zu rücken. Musiala hat bislang sehr unauffällig gespielt.

Ich rechne damit, dass Deutschland im Achtelfinale auf Frankreich trifft. Und dann wird es eine sehr, sehr gute deutsche Mannschaft brauchen, um die Franzosen zu besiegen. Was sie in der zweiten Halbzeit gegen Senegal beim 3:1 gezeigt haben, wie sie da gespielt haben mit einer Kreativität, einem Tempo und einem Spielwitz: Ich glaube nicht, dass ein anderes Team bei dieser WM fähig ist, so eine Halbzeit zu spielen.

Hamann schwärmt von Messi: "Hoffe, dass er noch lange dabei ist"

Das heißt nicht, dass du sie nicht schlagen kannst. Aber wenn die Franzosen ins Rollen kommen, sind sie wahnsinnig schwer zu stoppen. Mit Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Désiré Doué haben sie vier Spieler, die eine Partie innerhalb von einer Sekunde entscheiden können.

Kongeniales Offensiv-Duo: Michael Olise und Kylian Mbappé . © IMAGO/JOHN ANGELILLO

Das gilt auch für Lionel Messi. Sagenhaft, was er in den ersten beiden Spielen geleistet hat mit fünf Toren. Er ist einfach der Beste - und ich hoffe, dass er noch lange dabei ist. Die Argentinier haben es schon bei ihrem WM-Titel in Katar hinbekommen, dass neun Spieler für Messi arbeiten. Er hat sie dafür zum Weltmeister gemacht. Und jetzt mit 39 Jahren könnte er das wiederholen. Ich hatte zunächst Zweifel, ob das möglich ist. Er hat vielleicht noch drei wichtige Aktionen pro Spiel - aber die reichen bislang, um die Spiele zu entscheiden. Die Argentinier sind eine verschworene Einheit, deshalb traue ich ihnen die Titelverteidigung zu. Vielleicht erneut im Finale gegen Frankreich.

Euer Didi