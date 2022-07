Müller an Schüller: "Gute Genesung, Lea"

Fußball-Nationalstürmer Thomas Müller hat seiner Münchner Clubkollegin Lea Schüller nach deren positivem Corona-Test alles Gute gewünscht. "Oh no! Hoffentlich schüllert es ganz schnell wieder bei der #WEURO2022. Gute Genesung, Lea!", twitterte der Weltmeister von 2014 am Montag. Der DFB hatte zuvor bekanntgegeben, dass Torjägerin Lea Schüller vor dem Gruppenschlager gegen Spanien bei der Europameisterschaft am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) isoliert werden muss.

11. Juli 2022 - 15:37 Uhr | dpa

Lea Schüller wurde vor dem Spiel gegen Spanien positiv auf das Corona-Virus getestet. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild