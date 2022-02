"Loyalität" und "Harmonie": Rummenigge pro Frau im DFB

Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge plädiert bei der personellen Erneuerung des Deutschen Fußball-Bundes für eine Frau in der Führungsspitze. "Ich würde dem DFB eine starke Frau in der Führung wünschen, weil eine Frau speziell in den Punkten Loyalität und Harmonie dem DFB gut zu Gesicht stehen würde und auch der positiven Entwicklung des Frauenfußballs Rechnung tragen würde", sagt Rummenigge (66) im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

09. Februar 2022 - 06:00 Uhr | dpa

Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, spricht. © Sven Hoppe/dpa