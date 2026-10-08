Klose vor Zweitliga-Topduell: "Brauchen fantastisches Spiel"

Mehr als 40.000 Fans beim Flutlicht-Kracher: Wie will Nürnberg seinen Vorsprung gegen den Aufstiegsfavoriten Wolfsburg ausbauen? Das sagt Trainer Klose dazu.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg geht überaus optimistisch in das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg. "Wenn wir die Dinge von der ersten bis zur letzten Minute gut machen, dann haben wir eine Chance, dass viele Punkte bei uns bleiben", sagte Trainer Miroslav Klose vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Nitro und Sky).

Die zweitplatzierten Franken sind neben Tabellenführer Hertha BSC das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in der Saison. Mit einem Sieg würde die Klose-Truppe den Vorsprung auf Absteiger Wolfsburg auf acht Zähler vergrößern. Einen direkten Rivalen früh in der Saison so zu distanzieren, das wäre zwar "schön", wie Klose meinte. "Aber es ist nicht unser primäres Ziel." Klose sagte, dass Wolfsburg bis zum Schluss um den Aufstieg spielen werde.

Klose: Duell mit Wolfsburg "zurecht" ein Topspiel

Bei bislang fünf Siegen und nur einem Unentschieden stellt der Club die zweitbeste Offensive und zugleich die zweitbeste Defensive der 2. Liga. Wolfsburg schoss sich mit einem 5:1 gegen Darmstadt für das Duell warm - in der langen Länderspielpause folgte ein ebenfalls klares 4:1 gegen Havelse. Klose aber bleibt cool und sagt: "Es ist schwer, gegen uns Tore zu schießen."

Die Nürnberger erwarten 44.000 Zuschauer für das Flutlichtmatch. Dass die Begegnung als Spitzenspiel auserkoren wurde, kam für Klose nicht überraschend. "Wenn man die ersten sechs Spiele sieht und die Qualität, die auf der anderen Seite bei Wolfsburg ist, und unsere Qualität, dann glaube ich schon, dass wir das zurecht als Topspiel werten können", sagte er.