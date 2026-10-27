Kloses Pokal-Motto: Favorit Leverkusen "ins Wanken bringen"

Der 1. FC Nürnberg geht als klarer Außenseiter ins Zweitrundenspiel bei Bayer Leverkusen. Die Voraussetzungen könnten zudem deutlich besser sein. Was der Trainer zu seinen Erwartungen sagt.

Wie schwer sich Favoriten im DFB-Pokal bisweilen tun, das wissen Miroslav Klose und die Nürnberger Fußballer nur zu gut. Voriges Jahr setzte es das Aus in der ersten Runde im kleinen Illertissen. Und in dieser Saison zitterte sich der Zweitligist zum Auftakt bei Viktoria Köln auch erst im Elfmeterschießen weiter.

"Leider haben die K.o.-Spiele im Pokal schon oft genug gezeigt, dass da immer so ein Kandidat straucheln kann", erinnerte Klose. In dieser Woche wäre es dem "Club"-Trainer aber mehr als recht, wenn wieder ein Favorit patzen würde.

Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) ist nämlich bei Bayer Leverkusen Kloses 1. FC Nürnberg der große Außenseiter. Dennoch ist der Glauben da an einen Coup gegen den Bundesliga-Vierten und Europa-League-Starter vom Rhein. "Unser Ziel ist, den ins Wanken zu bringen", kündigte der 48-jährige Klose an.

"Club" will Sieglos-Serie und Stürmer-Ausfall trotzen

Die Voraussetzungen könnten dabei besser sein: Der FCN hat zuletzt drei Spiele in der 2. Liga nicht gewonnen. Am vergangenen Samstag setzte es daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern sogar ein 0:1. Es war die erste Saisonniederlage. Zudem fehlt Mohamed Ali Zoma als bester Torjäger nach einer Schulter-Operation.

"Es ist klar, dass wir als Underdog ins Spiel gehen", meinte Julian Justvan: "Aber das ist vielleicht nicht so schlecht. Weil, wie wir wissen, hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Und es kann alles passieren." Der Offensivspieler sprach von einem "Highlightspiel", ergänzte aber: "Ich sehe die Liga schon irgendwann wichtiger als den Pokal." Am Samstag geht es nach St. Pauli.

Klose denkt an Rotation

Klose steigerte Justvans Einschätzung sogar noch, als er meinte: "Das ist ein brutales Highlightspiel für uns." Er beteuerte aber, dass sowohl der DFB-Pokal als auch die Meisterschaft für ihn wichtig seien. Ob er wegen der für seinen FCN ungewohnten Englischen Woche in der Startelf rotieren werde, das sei eine von mehreren Überlegungen. "Es sind Spieler dabei, die es verdient haben, ein solches Spiel zu spielen. Wir haben vollstes Vertrauen", sagte Klose.

Nürnberg-Trainer Miroslav Klose will von seinen Spielern einen würdigen Auftritt sehen. © Daniel Karmann/dpa

Abwehrspieler Fynn Otto, der sich gegen den FCK das Knie überstreckt hatte und ausgewechselt werden musste, ist möglicherweise wieder dabei. "Er hat keine Schmerzen mehr", berichtete Klose. Otto solle mit nach Leverkusen fahren. Ob ein Einsatz dann sinnvoll oder zu riskant ist, das werde man sehen.

Vorfreude auf das Leverkusener Bundesliga-Niveau

Grundsätzlich sei sein Team nach dem Dämpfer aus der Liga "vom Kopf her gut erholt" und mache "einen sehr frischen und guten Eindruck", sagte Klose. Er freut sich darauf zu sehen, wie seine junge Mannschaft gegen ein Topteam zurechtkommt, sowohl vom Ambiente her als auch der Spielweise.

"Ich bin gespannt auf das Niveau", sagte auch der 21 Jahre alte Stürmer Piet Scobel. "Es ist ja schon etwas Neues, dann so einen Top-Bundesligisten zu haben."