Klose und das Warten auf den neuen Vertrag

Die angepeilte Vertragsverlängerung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Miroslav Klose wird zum Dauerthema. Ein Verteidiger verlässt den Club vorzeitig.

Nürnberg

Miroslav Klose muss nicht lange überlegen. "Nein", antwortet der Trainer des 1. FC Nürnberg knapp auf eine Frage zu seiner sich immer länger hinziehenden Vertragssituation. Gäbe es für ihn ein Zeitfenster, wann er endlich Gewissheit haben wolle? Nein.

Eigentlich ist schon seit Monaten klar, dass der Weltmeister von 2014 seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Club verlängern soll. Eine Unterschrift Kloses in dieser vermeintlichen Formalie deutete Sportvorstand Joti Chatzialexiou immer wieder an. Aufsichtsratschef Peter Meier zufolge liegt dem früheren Weltklassestürmer ein Vertragsangebot schließlich längst vor. Nur es tut sich irgendwie nichts.

"Nein"

Klose will seine Vertragssituation beim Tabellenneunten schon seit Wochen nicht mehr kommentieren. Da könnte man das "Nein" vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Preußen Münster am Freitag (18.30 Uhr/Sky) fast schon als redselig interpretieren.

Nach dem unglücklichen 0:2 vor einer Woche beim SV Darmstadt 98 will Klose mit seinen Nürnbergern jedenfalls wieder einen Erfolg feiern. Das wäre für die Tabellenlage - und vielleicht auch die schwelende Vertragsdebatte - von Vorteil. Nur fünf Punkte Vorsprung haben die Franken auf Relegationsplatz 16. "Wir müssen viel auf uns schauen, viel Energie auf den Platz bringen. Das wird der Schlüssel sein", sagte Klose.

Janisch startet rechts hinten

Abwehrspieler Tim Drexler wird gegen Münster hingegen nicht mehr dabei sein. Wie die "Bild" berichtet, soll der Vertrag mit der Leihgabe von Erstligist TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig beendet werden. Der 20-Jährige soll demnach einen langfristigen Vertrag beim österreichischen Spitzenteam RB Salzburg unterzeichnen.

"Tim ist auf dem Sprung, offiziell bestätigt ist es noch nicht. Er hat aber den Wunsch geäußert", bestätigte Klose vor dem Heimspiel gegen Münster. Für Drexler wird als Rechtsverteidiger Tim Janisch beginnen.

Neue Option Nzingoula

Erst vor wenigen Tagen haben die Nürnberger den französischen U20-Nationalspieler Rabby Nzingoula (20) von Racing Straßburg ausgeliehen. Der defensive Mittelfeldspieler kann auch rechts außen verteidigen.

"Rabby fühlt sich im Mittelfeld am wohlsten, wir haben ihn aber auch hinten spielen lassen, da macht er es genauso gut. Das ist für uns ein Riesenplus", erklärte Klose. "Ich sehe ihn wegen seinem Umschaltspiel, wegen seiner Dynamik, wegen seiner Zweikampfstärke aber mehr im Zentrum."