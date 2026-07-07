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Klose telefonierte mit Messi: "War schon sehr bewegend"

Ein Gespräch mit viel Respekt: Der alte WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose würdigt den neuen noch während des Turniers. Lionel Messi will dem Weltmeister von 2014 daraufhin sogar ein Geschenk machen.
dpa |
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Seltenes Duell im WM-Finale 2014: Lionel Messi (r) und Miroslav Klose. (Archivbild)
Seltenes Duell im WM-Finale 2014: Lionel Messi (r) und Miroslav Klose. (Archivbild) © picture alliance / dpa
Nürnberg

Ex-WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose hat seinem Nachfolger Lionel Messi auch am Telefon seine Glückwünsche übermittelt. "Messi ist ein brutales Phänomen. Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni war mein Mitspieler bei Lazio Rom, wir stehen noch regelmäßig in Kontakt. Er hat ein Telefonat von Messi und mir arrangiert, nachdem er meinen WM-Torrekord eingestellt hat. Das war schon sehr bewegend", erklärte der Trainer des 1. FC Nürnberg bei einem WM-Talk des Fußball-Zweitligisten am vergangenen Donnerstag.

Messi will Trikot schicken

"Messi und ich sind uns natürlich immer mal wieder auf dem Platz begegnet, das war immer schön und respektvoll. Das Telefonat jetzt war aber das erste Mal, dass wir abseits davon etwas länger miteinander gesprochen haben. Er hat gesagt, er schickt mir ein unterschriebenes Trikot", sagte der 48 Jahre alte Klose laut Clubmitteilung weiter. 

Der 39 Jahre alte Messi, der vor dem Achtelfinale gegen Ägypten auf 20 WM-Tore kommt, hatte Klose bei der Vorrundenpartie gegen Österreich mit seinem 17. WM-Tor als Rekordtorschütze abgelöst. Bis zum Beginn des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko hatte 2014er-Weltmeister Klose den WM-Torrekord mit 16 Treffern gehalten. Inzwischen ist auch Frankreichs Kylian Mbappé mit 19 Toren vorbeigezogen.

"Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!", hatte Klose der "Süddeutschen Zeitung" nach Messis 17. WM-Tor gesagt. "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen", sagte Klose über das "Genie".

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