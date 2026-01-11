Klose happy nach Kantersieg gegen Grasshoppers: "Gute Beine"

Nürnberg kann nach einem positiven XXL-Test dem Rückrundenstart optimistisch entgegenblicken. Nach einer guten Trainingswoche gibt es ein 7:1 gegen Zürich.

Nürnberg

Miroslav Klose war sehr angetan vom Auftreten seiner Mannschaft eine Woche vor dem Rückrundenstart der 2. Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg trumpfte beim 7:1 (5:1, 2:0) im XXL-Test über dreimal 45 Minuten gegen den Schweizer Rekordmeister Grasshopper Zürich gerade auch offensiv auf. Die Arbeit im vorangegangenen Trainingslager zahlte sich aus.

"Wir hatten schon eine richtig gute Trainingswoche und konnten es jetzt im Spiel genauso umsetzen", kommentierte Klose. "Wir hatten gute Beine, haben die Räume gut belaufen und bespielt. Und wir hatten auch im Spielaufbau viele Variationen drin. Auch gegen den Ball haben wir es geschafft, den Gegner früh zum langen Ball zu zwingen."

Die Tore vor 720 Zuschauern erzielten die jeweils zweimal erfolgreichen Piet Scobel (7./50. Minute) und Noah Maboulou (104./120.) sowie Mohamed Ali Zoma (39.), Rafael Lubach (59.) und Finn Becker (66.). "Es war ein gutes Testspiel von uns, für mich persönlich natürlich auch", sagte der 20 Jahre alte Scobel.

Markhiev fehlt noch

"Ich denke, wir können zufrieden mit unserer Leistung sein, auch wenn wir gerade im ersten Drittel noch das eine oder andere Tor hätten mehr machen können", meinte der junge Stürmer. Klose setzte in den 135 Spielminuten insgesamt 22 Spieler ein. Es fehlten allerdings noch einige Akteure wie der zuletzt verletzte Mittelfeldchef Adam Markhiev.

Die Nürnberger belegen nach einer wechselhaften Hinrunde in der 2. Liga den achten Platz. Geht es in der zweiten Saisonhälfte mit konstanteren Leistungen weiter nach oben? Eine erste Antwort auf diese Frage könnte es schon am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg geben.