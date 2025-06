Klose: "Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen"

Zweitligist 1. FC Nürnberg legt wieder auf dem Rasen los. Trainer Miroslav Klose ist voller Tatendrang.

Miroslav Klose will seine Mannschaft weiter entwickeln.

Nürnberg

Für Miroslav Klose kann es endlich wieder losgehen. Nach fünf Wochen Pause startet der Fußball-Weltmeister von 2014 mit dem 1. FC Nürnberg ins Training für die neue Saison. Die Fans dürfen sich auf eine öffentliche Einheit am Dienstag um 14.30 Uhr freuen. Schon am Montag stehen Leistungstests für Kapitän Robin Knoche & Co. auf dem Programm.

"Die Pause und zumindest etwas Abstand vom Fußball haben gutgetan. Wir im Trainerteam planen aber auch schon seit einiger Zeit an der Sommervorbereitung, in der wir die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen wollen", sagte Klose vor dem Trainingsstart mit dem fränkischen Zweitligisten. "Ich freue mich darauf, meine Jungs sowie die neuen Gesichter im Team zu begrüßen und dann gemeinsam mit unseren Fans in die neue Saison zu starten."

Generalprobe gegen Mönchengladbach

In Kloses erster Saison als Trainer der Nürnberger wurde der Club Zehnter in der Tabelle. Dabei wäre für den Traditionsverein deutlich mehr drin gewesen, wenn man alleine auf die Punktezahl blickt, die nach Führungen verspielt wurde. Mit Neuzugängen wie Torjäger Semir Telalovic, der für Absteiger SSV Ulm in der abgelaufenen Saison immerhin zwölf Tore erzielte, und einer weiter jungen Mannschaft soll es für Klose dennoch nach oben gehen.

Dabei haben die Franken, die vom 13. bis zum 20. Juli in Südtirol ein Trainingslager absolvieren, jedoch ganz viel Qualität durch die Abgänge von Stefanos Tzimas (Brighton & Hove Albion) oder Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) verloren. Die Generalprobe für die neue Zweitligasaison ist dann das Heimspiel gegen Erstligist Mönchengladbach am 26. Juli im Max-Morlock-Stadion.