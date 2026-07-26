Keine Testspiel-Siege für Nürnberg, Fürth und Augsburg

Nürnberg und Fürth nähern sich dem Endspurt in der Saisonvorbereitung, bei Tests springen ein Remis und eine Niederlage heraus. Auch Augsburg verpasst einen Sieg - hat aber noch Zeit bis Saisonstart.

Zwei Wochen vor Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga haben der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth Siege in Testspielen verpasst. Der "Club" kam zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol gegen den FC Palermo trotz etlicher guter Chancen nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Die Fürther unterlagen dem Bundesligateam der TSG Hoffenheim in einem Duell über zweimal 60 Minuten mit 1:4 (0:1).

Nürnberg-Coach Miroslav Klose war dennoch zufrieden mit dem Auftritt gegen den italienischen Zweitligisten. "Wie wir es in der ersten Halbzeit gespielt haben, war genau das, was wir wollten. Nur haben sich die Jungs nicht genug dafür belohnt", sagte der Coach. Stürmer Mohamed Ali Zoma traf in der 11. Minute und dann per Foulelfmeter kurz nach dem Seitenwechsel (49.).

Klose optimistisch

"Das Einzige, das gefehlt hat, waren mehr Tore. Es geht schon in die richtige Richtung. Die Jungs werden immer eingespielter", registrierte Coach Klose, der nach einer Stunde personell komplett durchgewechselt hatte. Danach kamen die Sizilianer durch den Ex-Bundesliga-Profi Joel Pohjanpalo (60.) und Jacopo Segre (76.) zum Ausgleich. "Chancen waren auf jeden Fall genug da", sagte Verteidiger Fynn Otto. "Positiv ist aber, dass wir uns so viele herausgespielt haben. Und wir haben ja noch zwei Wochen bis zum Saisonstart."

Die Enttäuschung bei Fürths Coach Heiko Vogel hielt sich trotz des 1:4 in Zuzenhausen in Grenzen. "Ich bin mit Dingen zufrieden und mit anderen Dingen nicht zufrieden. Wir hatten Torchancen, hätten mehr Tore erzielen können", sagte er. "Auf der anderen Seite fuchsen mich die ersten drei Gegentore maximal und das werden wir auch klar ansprechen."

Zwei Fürther Neuzugänge

Das Europa-League-Team aus dem Kraichgau war durch einen Foulelfmeter von Max Moerstedt früh in Führung gegangen (4.). Umut Tohumcu (61.) und Alex Honajzer (62.) erhöhten kurz nach Beginn der zweiten 60 Minuten innerhalb weniger Augenblicke auf 3:0. Fürths Noah König köpfte das 1:3 (91.), in der Nachspielzeit sorgte nochmal Honajzer für den Schlusspunkt (120.+1).

Zuvor war bekanntgeworden, dass Fürth weiter am Kaderumbau arbeitet und Innenverteidiger Krisztián Keresztes vom Ungarns Erstligisten Nyíregyháza ausleiht, Kaufoption inklusive. Für die Offensive wurde vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 für eine Saison Mika Wallentowitz ausgeliehen. Beide kamen gegen die Hoffenheimer noch nicht zum Einsatz.

Sehenswerter Augsburger Ausgleich

Auch der FC Augsburg verpasste in seinem zweiten Sommertest einen Erfolg, gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken reichte es in Kaufbeuren nur zu einem 1:1 (0:1).

Augsburgs Trainer Manuel Baum. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

"Das eine oder andere Tor könnte noch kommen, aber für einen Test war es schonmal gut", sagte Stürmer Mert Kömür, dem per direkt verwandelten Eckball der Ausgleich gelungen war (84.). Florian Pick (44.) hatte das 1:0 für die Gäste aus dem Saarland erzielt. "Das war ein Top-Test", fand Trainer Manuel Baum. "Wir haben in der ersten Halbzeit einfach unsere Tore nicht gemacht."

Am Donnerstag steht der nächste Test gegen den englischen Erstligisten AFC Bournemouth an; am Wochenende geht es in Trainingslager nach Österreich.