Kaum Masken, kaum Abstand: Erneut viele Corona-Verstöße in der EM-Arena

Auch beim Spiel gegen Ungarn halten sich zahlreiche Fans auf den Tribünen nicht an die Maskenpflicht. Schon nach der Partie gegen Portugal hatte es Kritik aus der Politik gegeben.

Insbesondere die ungarischen Anhänger hielten sich weder an die Abstandsregeln noch an die Maskenpflicht.

München - Die Maskenpflicht und die Abstandsregeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind beim EM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend in München erneut nicht konsequent eingehalten worden.

Fernsehbilder zeigten zahlreiche Fans ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz. Auch drängten sich viele Fans vorrangig im ungarischen Gästeblock dicht an dicht. Mit den Abständen auf den unteren Rängen war es zudem spätestens dann passé, als ein Unwetter über München zog und die Zuschauer sich schutzsuchend an trockene Stellen zurückzogen.

Masken-Schluderei bei der EM: Konsequenzen für Profiklubs?

Die Münchner Polizei verwies darauf, dass für die Durchsetzung der Corona-Regeln der Sicherheitsdienst im Stadion zuständig sei. Der Stadionsprecher habe wiederholt entsprechende Durchsagen gemacht.

Schon bei den beiden bisherigen Vorrundenspielen hatten sich nur wenige Zuschauer an die Maskenpflicht gehalten, was auch in der Politik kritisch gesehen wurde. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) deutete zuletzt bereits an, dass dies auch Folgen für die Profiklubs haben könne. "Wenn der Modellversuch schief läuft, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz, dass der Profifußball in Zukunft vor vielen Zuschauern spielen kann", meinte Holetschek.