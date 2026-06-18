Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigt Leroy Sané trotz schlechter Leistung. Auch gegen die Elfenbeinküste wird der ehemalige Spieler des FC Bayern voraussichtlich in der Startelf stehen.

Es gibt keinen Grund für Julian Nagelsmann, etwas in der Startaufstellung zu verändern. Und genau das ist die Gefahr. Der Bundestrainer könnte es dennoch tun. Das 7:1 der deutschen Nationalelf gegen Curaçao hat keinerlei Argumente geliefert, einen der Profis aus der Anfangself zu nehmen für das zweite Gruppenspiel am Samstag in Toronto (22 Uhr, ZDF & MagentaTV) gegen die Elfenbeinküste.

Kimmich: "Er war extrem engagiert"

Auch nicht Leroy Sané, den Rechtsaußen. Der 30-Jährige war der einzige Akteur, der ein wenig abfiel beim WM-Auftakt. Zwar hatte der frühere Bayern-Profi keinerlei Glück im Abschluss bei zwei Großchancen oder bei den meisten seiner Dribblings, die zu Torvorlagen hätten führen können. Und dennoch erntete er Lob von Nagelsmann, allen voran für seinen "Fleiß". Der Bundestrainer sagte unmittelbar nach dem Spiel: "Leroy hat viel gearbeitet, viele Umschaltsituationen vom Gegner weggenommen. Da kann man ihm heute ein Kompliment machen."

Klingt wie in der Schule, wenn der Lehrer urteilt: Er war stets bemüht. Auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich, mit dem Sané von 2020 bis zu seinem Wechsel im Sommer 2025 zu Galatasaray Istanbul bei Bayern zusammenspielte, sprang dem Linksfuß, der mit seinen wechselhaften Auftritten so sehr polarisiert, zur Seite: "Er war extrem engagiert, hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurück gesprintet." Nun ja, das sollte man auch erwarten von einem Flügelspieler.

Er war extrem engagiert, hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurückgesprintet.

Sané hat noch kein einziges WM-Tor auf dem Konto

Es deutet alles darauf hin, dass Nagelsmann Sané ein weiteres Mal vertraut. Nach dem kurzfristigen WM-Aus für Lennart Karl (Muskelbündelriss Anfang Juni vor dem letzten Testspiel in Chicago gegen die USA) würde die Alternative Jamie Leweling (25) heißen. Doch der Flügelspieler des VfB Stuttgart hat erst fünf Länderspiele absolviert, davon zwei in der Startelf. Sané, in dem Nagelsmann schon bei Bayern immer das Besondere, den X-Faktor gesehen hat und – oft vergeblich – herauskitzeln wollte, kommt auf 77 Länderspiele (17 Tore, elf Vorlagen).

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Die Erfahrung macht's. Gegen Curaçao hatten lediglich Torhüter Manuel Neuer (125) und Kapitän Kimmich (111) mehr DFB-Einsätze vorweisen. Was gegen Sané spricht: In fünf großen Turnieren absolvierte er bis dato 13 Einsätze über insgesamt 530 Minuten für Deutschland: Seine Ausbeute: null (!) Tore, eine einzige (!) Vorlage.

Verteidigt die Leistung von Leroy Sané: DFB-Kapitän Joshua Kimmich. © IMAGO

Undav näher als Leweling an Startelfeinsatz dran

Anders als Leweling wäre dessen VfB-Kollege Deniz Undav (29) näher an einem Startelfeinsatz dran. Undavs doppeltes Problem: Käme er rein, bevorzugt auf seiner Lieblingsposition als Zehner, müsste Jamal Musiala von der Mitte auf den rechten Flügel ausweichen – nicht sein Ding. Über die linke Seite ist Florian Wirtz gesetzt, vorne als Neuner Kai Havertz, der Doppelpack-Torschütze gegen die Karibik-Kicker. Und noch etwas spricht gegen Torjäger Undav trotz seiner Top-Quote beim DFB (zehn Länderspiele, sieben Tore): In Nagelsmanns Kopf ist er der perfekte Joker.