Kades Plädoyer für Trainer Baum als Augsburger Dauerlösung

Schon drei Spieltage vor dem Saisonende hat der FC Augsburg Planungssicherheit: Die Fuggerstädter bleiben erstklassig. Doch macht der Erfolgstrainer weiter?

Augsburg

Das Plädoyer von Anton Kade nahm Manuel Baum mit einem Lächeln zur Kenntnis. Der beim 1:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt in der 44. Minute treffsichere Offensivspieler sprach sich nach dem Abpfiff für eine Weiterbeschäftigung des erfolgreichen Interimstrainers aus.

"Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, vor allem auch gegen die guten Gegner und wo wir stehen in der Tabelle, dann ist klar, dass wir alle wollen, dass er bleibt", meinte Kade nach dem Remis, das dem FC Augsburg schon drei Spieltage vor dem Saisonende auch rechnerisch die 16. Saison in der Fußball-Bundesliga bescherte. Siege wie gegen den FC Bayern oder Bayer Leverkusen würden eben Spaß machen. Deshalb wäre es auch "cool", wenn Baum weitermachen würde, meinte Kade.

Entscheidung am Ende der Saison

Die Anfang Dezember nach der Trennung von Sandro Wagner installierte Interimslösung reagierte wie auch in den vergangenen Wochen: vage, nur der zeitliche Fahrplan wurde bestätigt. "Wir haben das mit (Geschäftsführer) Michael (Ströll) und mit (Sportdirektor) Benni (Weber) so besprochen, dass die Entscheidung am Ende der Saison fällt", sagte Baum, der bei den Augsburgern eigentlich die Position Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation bekleidet.

Mit der Geschäftsführung habe er sich natürlich ausgetauscht. "Das Wichtige ist aber, dass es in erster Linie immer darum geht: Was ist das Beste für den Verein? Der Verein hat bestimmte Ziele und diese Ziele wollen wir auf einem bestimmten Weg erreichen", erläuterte Baum.

Neues Anspruchsdenken in Augsburg

27 Punkte hat der frühere Torwart seit seinem Amtsantritt aus 19 Spielen geholt. Der Lohn: der vorzeitige Klassenerhalt und Tabellenplatz neun. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in der Liga bleiben, vor allem wenn man sieht, was für Vereine noch hinter uns stehen", sagte Kapitän und Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw.

Anton Kade (r) lässt die Augsburger gegen Frankfurt jubeln. © Daniel Löb/dpa

In Feierlaune waren die Augsburger nach dem Remis aber nicht. "Mir hat bei meiner Mannschaft echt gut gefallen nach dem Spiel, dass sie mega enttäuscht war, dass sie nicht gewonnen hat", bemerkte Baum nach dem am Ende sehenswerten Remis gegen Frankfurt. Das zeige, dass "sie hungrig nach mehr sind in den letzten drei Spielen."

Mindestens Tabellenplatz neun

Und genau das lebt auch der Trainer vor. "Ich habe ein Problem damit, drei Spieltage vor Schluss, wo es noch neun Punkte gibt, zu feiern. Lasst uns doch jetzt die drei Spiele noch machen - und dann schauen wir, was rauskommt und dann hauen wir richtig auf die Pauke", kündigte Baum an.

Dieser einstellige Tabellenplatz - es wäre der erste seit der Qualifikation für die Europa League 2014/15 als Fünfter - soll es am Ende werden. Mindestens. "Was jetzt spannend werden wird, ist ein einstelliger Tabellenplatz", sagte Baum. "Das fände ich cool, wenn wir am Ende der Saison auf dieser Position bleiben, wo wir sind, oder vielleicht sogar noch besser werden."