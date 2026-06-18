Ihn fürchtet die DFB-Elf: Die tragische Geschichte des Ivorers Diomande

Am Samstag trifft die deutsche Nationalmannschaft mit Yan Diomande auf einen der spannendsten Flügelspieler der WM. Der Offensiv-Star der Ivorer blickt auf eine tragische Geschichte zurück. Joshua Kimmich vergleicht ihn mit Ex-Bayer Kingsley Coman: "Er hat krasses Tempo."

Für Yan Diomande wird die Partie am Samstag (22 Uhr/ ZDF und MagentaTV) in Toronto eine ganz spezielle – nicht nur, weil der Offensivstar von RB Leipzig auf Deutschland trifft. Diomande widmet die WM-Teilnahme seiner Anfang 2025 verstorbenen Schwester Roxane, die für ihn die größte Inspiration war auf dem Weg zum Profifußballer. "Ich werde beweisen, dass du Recht hattest", schrieb der 19-jährige Akteur der Elfenbeinküste in einem Brief, der im Magazin "The Players' Tribune" veröffentlicht wurde. "Noch bevor ich überhaupt echte Fußballschuhe hatte, hast du allen gesagt: ,Mein Bruder wird der Beste der Welt werden‘. Ich werde das erreichen, was du vorhergesagt hast, das schwöre ich."

Es ist eine tragische Geschichte, die Diomande nicht loslässt. "Jemand hat ihr auf einer Party etwas ins Getränk gemischt, und sie ist nie wieder aufgewacht. Sie ist nicht mehr da", schrieb er weiter: "Vielleicht war es Eifersucht. Vielleicht ist es einfach etwas, das in unserem Land passiert. Vielleicht hätte ich dich beschützen können. Ich weiß es nicht." Seit diesem Schicksalsschlag fühle er "nichts mehr", so Diomande: "Es ist, als wäre ich gar kein Mensch mehr. Seit deinem Tod bin ich einfach leer." Mit einer Ausnahme. Der Fußballplatz sei der einzige Ort, "an dem ich mich noch zu Hause fühle", führte Diomande aus. "Dort bin ich ruhig, und dort kann ich mit dir sprechen. Ich wünschte nur, du wärst noch hier, damit ich dir sagen könnte ..." Da rücken Tore und Ergebnisse weit in den Hintergrund.

Kimmich vergleicht Diomande mit Ex-Bayer Coman: "Er hat ein krasses Tempo"

Beim WM-Auftakt gegen Ecuador (1:0) war Diomande der beste Spieler auf dem Platz, er ist derjenige, vor dem die deutsche Elf am meisten Respekt hat. "Vor einem Jahr kannte ihn kaum jemand. Er hat eine überragende Saison gespielt, obwohl RB ein paar Probleme hatte", sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich, der einst selbst in Leipzig spielte: "Sein Dribbling ist außergewöhnlich – so ein bisschen wie Kingsley Coman beim FC Bayern früher mit seinem Start-Stopp-Dribbling. Er hat ein krasses Tempo."

Dieses wird nun vor allem auf Nathaniel Brown zukommen, weil Diomande über die rechte Seite stürmt. Der Ivorer ist einer wie Coman – nur noch deutlich torgefährlicher und geradliniger in seinen Aktionen als der Franzose, der die Münchner zum Champions-League-Sieg 2020 köpfte. Diomande war in 36 Pflichtspielen für RB an 23 Toren direkt beteiligt (13 Treffer, zehn Vorlagen). Stark! Nicht ohne Grund sind Topklubs wie Paris Saint-Germain, der FC Arsenal und der FC Liverpool an ihm interessiert. Die Ablöse für den Außenstürmer, der bis 2030 vertraglich an Leipzig gebunden ist, dürfte bei mehr als 100 Millionen Euro liegen. Sofern ihn RB ziehen lässt.

Kimmich warnt vor ivorischer Offensive: "Das sind D-Züge"

"Auf Diomande müssen wir gut aufpassen", warnte auch DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger. Der Star von Real Madrid erwähnte zudem Nicolas Pépé (FC Villarreal) und Amad Diallo (Manchester United). "Das sind D-Züge", sagte Rüdiger: "Sie lieben das Eins-gegen-eins, sie suchen Kontersituationen. Wir müssen gewappnet sein." Außerdem sei das Klima ein Vorteil für die Ivorer: "Sie sind es gewohnt, in solchen Verhältnissen zu spielen." Allerdings: Die kanadische Metropole Toronto meldet für Samstag recht angenehme 23 Grad.

Für die DFB-Elf wird es vor allem darauf ankommen, einfache Ballverluste zu vermeiden. "Wir müssen die Konterspieler kontrollieren. Das wird gegen die Elfenbeinküste wichtig sein", sagte Rechtsverteidiger Kimmich: "Wenn du den Raum mit 50 bis 60 Metern hinter dir verteidigen musst, wenn du dann unkonzentriert bist, kann es im Wettrennen schnell schwierig werden. Deshalb müssen wir die Situationen vorher lösen." Weil sonst Diomandes Stärken zum Tragen kommen. "Es ist wichtig, sich gut zu positionieren, was die Restverteidigung angeht", sagte Rüdiger, dem erneut nur der Platz auf der Ersatzbank bleibt: "Wir werden Fehler machen, das ist ganz normal. Aber wenn wir gut positioniert sind, können wir weiter vorne Ballgewinne haben und angreifen."

Auf die Fehler der deutschen Mannschaft wird Diomande lauern. Er will mit seiner Mannschaft einen großen Sieg feiern – für seine Schwester Roxane. "Ich werde dafür sorgen, dass jeder deinen Namen kennt", kündigte er an. "Die ganze Welt."