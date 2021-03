Hoeneß lobt Leipzig: "Haben Dortmund abgelöst"

Uli Hoeneß freut sich jetzt schon auf das direkte Titelduell seines FC Bayern München mit Verfolger RB Leipzig an Ostern. Der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Meisters sieht die Sachsen in der Bundesliga als derzeit ärgsten Kontrahenten an. "Die Leipziger spielen eine überragende Saison. Sie sind auch viel konstanter geworden. Da wird gute Arbeit geleistet. Sie haben im Moment Borussia Dortmund als großen Bayern-Verfolger eindeutig abgelöst", sagte Hoeneß im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Uli Hoeneß, damaliger Präsident des FC Bayern. © Tobias Hase/dpa/Archivbild