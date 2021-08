Hertha-Zugang Maier zum Saisonstart Option beim FC Augsburg

U21-Europameister Arne Maier ist beim FC Augsburg nur wenige Tage nach der Ausleihe von Hertha BSC gleich eine Option für den Saisonstart in der Fußball-Bundesliga. "Definitiv ist er so weit", sagte Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag über den 22 Jahre alten Maier, der im Mittelfeld künftig wie zuletzt in der deutschen U21-Auswahl ein Gespann mit Neuzugang Niklas Dorsch bilden könnte.

12. August 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Arne Maier schießt einen Elfmeter. © Marton Monus/dpa/Archivbild