Goretzka "extrem enttäuscht" von Flicks Entscheidung

Bayern-Profi Leon Goretzka macht kein Hehl aus seinem riesigen Frust über die "überraschende" Ausbootung für die ersten Länderspiele der EM-Saison. Auf diese hatte er sich "brutal gefreut".

München

Bayern-Profi Leon Goretzka hat mit Unverständnis und Frust auf die Nichtnominierung für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Saison reagiert. "Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein", schrieb der 53-malige Nationalspieler am Donnerstag in den sozialen Medien.

Bundestrainer Hansi Flick hatte den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler zuvor nicht in den 24-köpfigen DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich berufen. Flick hatte Goretzka am Mittwoch persönlich über die Entscheidung informiert. "Er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe", sagte Flick. Es sei "nichts Endgültiges". Er schätze Leon sehr. Er wolle nun eine Reaktion des Spielers haben.

Diese kam erst einmal verbal. "Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen", äußerte Goretzka. Er hatte sich zum Bundesligastart seinen Startelfplatz im Verein bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel erfolgreich zurück erkämpft.

Er müsse "die Entscheidung des Trainers akzeptieren", bemerkte Goretzka. Er kündigte an, dass er "weiter jeden Tag hart arbeiten" werde, "um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen".