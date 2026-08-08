Funkel schwärmt von Klose: "Wahnsinnig gute Arbeit"

Ein Tabellenziel hat der 1. FC Nürnberg öffentlich nicht ausgegeben. Geht es nach Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel, führt der Weg von Miroslav Klose und den Franken ganz nach oben.

Miroslav Klose und Friedhelm Funkel schätzen sich. Im Endspurt der Saison 2024/25 trafen beide in der 2. Fußball-Bundesliga auch mit ihren Vereinen aufeinander. Funkel gewann bei seinem Kurzzeit-Comeback als Trainer mit dem 1. FC Köln gegen Kloses Nürnberger und feierte schließlich als Tabellenführer die Rückkehr in die Bundesliga. Nach ganz oben soll es für die Franken in dieser Saison gehen - so zumindest die Hoffnung Funkels.

"Ein Wunschgedanke von mir ist der 1. FC Nürnberg. Miroslav Klose hat dort zwei Jahre lang wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Er hat viele junge Spieler nicht nur an die 2. Bundesliga herangeführt, sondern sie auch so weiterentwickelt, dass der Club in den vergangenen Jahren 30 oder 35 Millionen Euro an Transfereinnahmen erzielt hat", sagte Funkel RTL/ntv in einem Interview.

Das sei "außergewöhnlich für einen Trainer, der zuvor noch nie in Deutschland gearbeitet hat. Über Miroslav Klose als Weltklassespieler müssen wir nicht reden - er ist zudem ein toller Mensch. Ich wünsche ihm, dass er mit dem Club langfristig oben mitspielt und vielleicht sogar den Sprung in die Bundesliga schafft", sagte Funkel. Die Nürnberger starten in die neue Zweitligasaison mit einem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden.