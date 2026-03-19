Frühes Aus: Erste Titelchance für Thomas Müller ist bereits geplatzt

Die Saison im nordamerikanischen Fußball ist gerade mal einen Monat alt, da hat sich die erste Titelchance für Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps bereits erledigt.

Das kanadische Fußball-Team scheiterte im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups an den Seattle Sounders. Nach dem 0:3 im Hinspiel unterlag Vancouver im Rückspiel trotz langer Führung 1:2 (1:0) und ist als Finalist der vergangenen Saison ausgeschieden. Müller spielte über die volle Distanz und kam zu Halbchancen, traf aber nicht und konnte das frühe Aus seiner Mannschaft nicht verhindern.

Der Weltmeister von 2014 ist nicht der einzige Star, dessen Titelchancen in dem Wettbewerb bereits geplatzt sind: Zuvor war Lionel Messi mit Inter Miami an Nashville SC gescheitert. Der Argentinier traf beim 1:1 zur Führung und markierte damit den 900. Treffer seiner Profi-Karriere, konnte aber nicht verhindern, dass Nashville dank der Auswärtstorregel und dem 0:0 im Hinspiel ins Viertelfinale einzog.

Die Whitecaps hatten mehr Spielanteile, spätestens mit dem Ausgleich in der Schlussphase war der Glaube an ein Comeback aber weg. Danny Musovski traf in der 79. Minute per Kopf zum 1:1, Paul Rothrock sorgte mit dem 2:1 in der 83. Minute für die Entscheidung. Beide Profis waren erst kurz zuvor eingewechselt worden. Jeevan Badwal hatte mit dem 1:0 in der 24. Minute noch für große Hoffnung bei den Gästen gesorgt. Müller war an der Entstehung des Tores mit einem Pass beteiligt.