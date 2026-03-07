Fortuna Düsseldorf beendet Nürnbergs Heimserie

Das Max-Morlock-Stadion war für den 1. FC Nürnberg seit Oktober eine Festung. Das ist nach dem 0:1 gegen Düsseldorf vorbei. Der "Club" spielt ganz schwach und befindet sich wieder im Abwärtstrend.

Nürnberg

Trainer Miroslav Klose muss mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga nach der ersten Heimniederlage seit Ende September wieder angespannter nach unten blicken. Der "Club" verlor im Max-Morlock-Stadion gegen Fortuna Düsseldorf nach einer extrem schwachen Leistung mit 0:1 (0:1). Die Rheinländer zogen mit 31 Punkten an Kloses Team (30) vorbei.

Shinta Appelkamp erzielte vor 32.266 Zuschauern in der 53. Minute das entscheidende Tor. Der 25-Jährige traf überlegt, nachdem FCN-Torwart Jan Reichert zuvor einen Chipversuch von Christopher Lenz abwehren konnte. Reichert verhinderte in der Schlussphase mehrmals mit Reflexen das 0:2.

Nürnbergs Kapitän früh raus

Bei der Fortuna gab es im Tor ein Debüt: Für den verletzten Kapitän Florian Kastenmeier kam erstmals Sommerzugang Marcel Lotka zum Einsatz. Der 24-Jährige machte seinen Job gut. Der "Club" kam nach zuvor acht Heimspielen ohne Niederlage allerdings offensiv nicht auf Touren. Er verlor zudem seinen Kapitän Fabio Gruber schon nach sechs Minuten durch eine Verletzung.

In der ersten Hälfte gab es viel Sommerfußball. Torszenen waren eine Rarität. Einmal lag der Ball im Düsseldorfer Tor, aber der agile FCN-Youngster Justin von der Hitz hatte vor seinem Pass auf Schütze Adriano Grimaldi ein Foul begangen (32.). Der an der Schulter verletzte Top-Torschütze Mohamed Ali Zoma (9 Saisontreffer) wurde in der Nürnberger Offensive arg vermisst.