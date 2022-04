FC Augsburg will Klassenerhalt perfekt machen

Der FC Augsburg will den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) endgültig perfekt machen. Bei einem Sieg zu Hause gegen den 1. FC Köln kann auch rechnerisch nichts mehr passieren. "Es ist klar, dass wir noch einen Sieg brauchen, um den Klassenerhalt sicher zu machen. Den wollen wir holen, dass wir zusammen mit unseren Fans feiern können", sagte Trainer Markus Weinzierl.

29. April 2022 - 17:41 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild