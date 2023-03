FC Augsburg empfängt Schalke im 200. Bundesliga-Heimspiel

Der FC Augsburg kann heute einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen. Der FCA empfängt den FC Schalke 04, der in der Tabelle Vorletzter ist. Mit einem Sieg im 200. Bundesliga-Heimspiel würden die Augsburger im Abstiegskampf den Vorsprung auf die Schalker auf zehn Punkte vergrößern. Die Königsblauen sind allerdings in der Rückrunde noch ungeschlagen. Der FCA hat jedoch alle vier bisherigen Heimspiele in diesem Jahr gewonnen.

18. März 2023 - 08:16 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen gibt Anweisungen. © Christian Kolbert/Kolbert-Press/dpa/Archivbild