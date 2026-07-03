Es hagelt Fünfer und Sechser: Das sind die Noten für das DFB-Team bei der WM 2026

Neu-Bayer Nathaniel Brown war die Entdeckung der WM aus deutscher Sicht, auch Ersatztorhüter Oliver Baumann gebührt Lob. Ansonsten? Die AZ-Zeugnisse enthalten zweimal die Sechs und siebenmal die Fünf.

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Das Aus im Sechzehntelfinale: Die deutsche Nationalmannschaft unterliegt Paraguay im Elfmeterschießen.

Vergangenen Montag, als die deutsche Nationalmannschaft sich so unrühmlich in die WM-Geschichtsbücher eintrug, leuchtete am Himmel über Foxborough bei Boston ein herrlicher Vollmond, gelblich-rot. Ein Erdbeermond, sagen Experten.

Der fünfte WM-Titel, den der mittlerweile Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann als Ziel ausgerufen hatte, dieser fünfte Stern wurde durch das 4:5 nach Elfmeterschießen in die Erdumlaufbahn katapultiert. Dabei standen die Sterne günstig vor dem Sechzehntelfinale. An einem Montag hatte eine deutsche Auswahl in der WM-Historie zuvor jedes der sechs Turnierspiele gewonnen.

Nagelsmann: "Ich habe, seitdem ich Bundestrainer bin, erst eine schlechte Trainingseinheit erlebt"

Hier die große AZ-Abrechnung aller 26 WM-Spieler des DFB-Kaders, der Montagskicker. Transparenzhinweis für die Bewertung: Als Reporter können wir vor Ort höchstens die ersten 15 Minuten einer Trainingseinheit verfolgen. Vor dem vermaledeiten Duell mit Paraguay sagte Nagelsmann, im Training sei "richtig Würze" drin gewesen. Lavendel oder Baldrianwurzeln? Und überhaupt: "Ich habe, seitdem ich Bundestrainer bin, erst eine schlechte Trainingseinheit erlebt." Welche bloß? Nun gut, jetzt aber wirklich die Turniernoten der Trainingsweltmeister:

Manuel Neuer (40 Jahre alt/vier WM-Einsätze): Der Rückkehrer bekam in vier Partien nur elf Schüsse aufs Tor, fünf waren drin. Kein Zu-Null-Spiel, keine Weltklasse-Parade, ein Patzer gegen Ecuador. Hat sich das gelohnt? Nun ist er wenigstens WM-Rekordtorhüter mit 23 Einsätzen. Note 4-.

Oliver Baumann (36/null): Für Loyalität und Schweigen gibt’s für den durch Neuers Comeback zurückgestuften Ersatztorhüter die Note 2.

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Kimmich in Defensivzweikämpfen überfordert

Alexander Nübel (29/null): Dritter Torwart. Nicht zu benoten.

Joshua Kimmich (31/4): Der Kapitän stand in 23 aufeinanderfolgenden DFB-Turnierspielen in der Startelf. Als Rechtsverteidiger in Defensivzweikämpfen überfordert, zu wenige Offensivflanken. Der Sechser-Raum ist sein Revier – wie bei Bayern. Note 4-.

Waldemar Anton (29/2): Schwache Kurzeinsätze als Rechtsverteidiger-Ersatz. Nicht seine Rolle. Note 5.

Jonathan Tah (30/4): Nach starker Saison bei Bayern mit ungewohnten Unsicherheiten und Fehlern. Verschoss gegen Paraguay den letzten Elfmeter – immerhin traute er sich. Note 5+.

Nico Schlotterbeck (26/2): Verletzte sich nach starkem Auftritt zum Auftakt gegen Curacao (7:1) im zweiten Spiel. Sein linker Fuß im Spielaufbau, seine Kopfballstärke fehlten. Note 3.

Brown einer der wenigen DFB-Gewinner

Antonio Rüdiger (33/4): Ersetzte Schlotterbeck. Erledigte seinen Job in der Innenverteidigung solide und unaufgeregt. War vom früheren Stammspieler nicht anders zu erwarten. Note 3-.

Malick Thiaw (24/2): Zweimal Kurzarbeiter in der Defensive. Unauffällig bis überfordert. Note 4.

Nathaniel Brown (23/3): Einer der wenigen Gewinner. Der Bald-Bayer überzeugte als Linksverteidiger mit Tempo und Zweikampfstärke. Gebremst durch Adduktorenprobleme. Note 2-.

David Raum (28/2): Verlor kurzfristig den Stammplatz als Linksverteidiger an den spielstärkeren Brown. Gegen Ecuador (1:2) schwach. Lediglich als Team-Entertainer und DJ eine Stütze. Note 5.

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Felix Nmecha (25/4): Begann in den ersten beiden Partien furios, erzielte das Auftakt-Tor. Baute dann als Sechser im Maschinenraum ganz stark ab, verschuldete Gegentore. Note 4.

Pavlovic bei der WM überfordert

Aleksandar Pavlovic (22/4): Die Passmaschine des FC Bayern hatte offenbar einen Motorschaden. Verlor als Sechser Bälle und Zweikämpfe, nicht den Stammplatz. Bisweilen überfordert. Note 5-.

Angelo Stiller (25/1): Durfte lediglich in Halbzeit zwei gegen Ecuador ran und ging mit unter. Zu wenig für die Ansprüche des Sechsers. Note 5.

Pascal Groß (35/1): Der Sechser/Zehner hatte mit 18 Minuten Joker-Zeit gegen Ecuador die geringste Spielzeit der eingesetzten Feldspieler. Kader-Auffüller. Note 4.

Leon Goretzka (31/3): Kein Startelf-Einsatz, drei Einwechslungen. Kam am Duo Nmecha & Pavlovic nicht vorbei. Für den Sechser/Achter eine WM zum Vergessen. Note 6.

Nur ein Tor bei der WM: Musiala mit zu langen Kunstpausen

Assan Ouédraogo (20/null): Für den verletzten Bayern-Profi Lennart Karl nachnominiert, blieb der Offensivspieler als einziger Feldspieler ohne Einsatz. Nicht zu benoten.

Nadiem Amiri (29/2): Belebte die Offensive bei seinem Joker-Einsatz gegen die Elfenbeinküste, lieferte eine Top-Torvorlage. Gegen Paraguay wirkungslos. Note 3+.

Jamal Musiala (23/4): Wo war der Zauberfuß? Nur ein Tor (eine Torbeteiligung) für den Zehner der Bayern in vier Spielen. Machte zu lange Kunstpausen. Enttäuschend. Note 5.

Leroy Sané (30/4): Nagelsmann hielt Nibelungen-treu am Rechtsaußen fest. Sein Tor gegen Ecuador war sein einziger Treffer in nun 16 Turnierspielen für den DFB. Note 6.

Jamie Leweling (25/1): Eine gute Leistung nach Einwechslung als Sané-Ersatz gegen die Elfenbeinküste (31 Minuten). Warum durfte er nicht öfter ran? Note 3-.

Undav: Erst viel Hype, dann abgetaucht

Florian Wirtz (23/4): Drei Torvorlagen – kein Tor. Vom Linksaußen hatte man sich erhofft, er könnte einer der WM-Stars werden. Pustekuchen. Note 4-.

Maximilian Beier (23/1): 27 Minuten als Joker gegen Ecuador auf dem Platz. Wer erinnert sich daran? Der Offensivspieler spielte keine Rolle. Note 5.

Kai Havertz (27/4): Drei Tore – die Bilanz des Neuners, der viel mehr kann. Kaum eingebunden, zu wenige Aktionen. Sonst sicher, verballerte er den ersten Elfer gegen Paraguay. Note 4.

Deniz Undav (29/4): Drei Joker-Tore, drehte das Spiel gegen die Elfenbeinküste mit einem Doppelpack – viel Hype, dann abgetaucht. Als Startelfspieler gegen Paraguay unbrauchbar. Note 3-

Nick Woltemade (24/1): Der Angreifer, vier Tore in der WM-Qualifikation, wurde von Nagelsmann bis zum Joker-Einsatz gegen Paraguay ignoriert. Ohne Form und Vertrauen. Note 4-.