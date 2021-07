EM-Kolumne von Julia Simic: England hat eine überragende Fan-Kultur

Die Ex-Nationalspielerin ist ein Teil des Kolumnisten-Sixpacks der AZ. Diesmal schreibt sie über englische Titelambitionen und die Fan-Power der Three Lions.

55 Jahre, das ist verdammt lang her! Seit der WM 1966 warten die Engländer auf den nächsten großen Titel - und bei dieser Europameisterschaft scheint er nun wirklich zum Greifen nah.

Die englische Fan-Kultur ist überragend

Auch wenn mich die Three Lions in diesem Turnier spielerisch noch nicht komplett überzeugt haben, würde ich ihnen den EM-Sieg von Herzen gönnen. Noch mehr aber ihren Anhängern, denn die englische Fan-Kultur ist wirklich überragend. Ich habe es während meiner zwei Jahre bei West Ham United ja selbst miterleben dürfen: Die Identifikation der Menschen dort mit dem Fußball ist einmalig. Dazu noch diese fantastische Stimmung in den Stadien und diese wirklich witzigen und kreativen Fan-Gesänge.

EM-Titel für England? Sehnsucht der Nation ist riesig

Natürlich kann diese geballte Fan-Power in Wembley, dieser Kathedrale des englischen Fußballs, die Spieler beim heutigen Halbfinale gegen die starken Dänen auch hemmen. Die Sehnsucht der Nation nach dem Titel ist riesig, bei so einem Druck kann man schon mal weiche Knie bekommen. Aber das glaube ich nicht. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate wirkt extrem locker und entspannt. Warum? Am Ende sind auch die Engländer an diesem Tag einfach nur elf Jungs, die eine gute Zeit miteinander haben und Fußball spielen wollen. Was gibt's denn Besseres?