Einzelkritik zur DFB-Niederlage: Bayern-Stars mit Pech und verpassten Chancen

In der WM-Qualifikation blamiert sich die DFB-Elf gegen Nordmazedonien. Die Noten für die Nationalmannschaft.

Duisburg - Statt Rückenwind gibt es für die deutsche Nationalmannschaft im Spiel gegen Nordmazedonien eine bittere 1:2 -Niederlage.

Die Einzelkritik der AZ

MARC-ANDRE TER STEGEN - NOTE 3:

Neu in der Start-Elf, erstes Länderspiel seit November 2019. Grandioser Reflex bei der ersten Chance der Gäste (40.).

EMRE CAN - NOTE 4:

Scheint bei Löw hinten links fest gebucht zu sein. Orientierungslos beim 0:1. Hätte fast einen Hand-Elfer verursacht.

MATTHIAS GINTER - NOTE 4:

Feiner Steilpass der Marke Kimmich auf Gnabry (4.). Die von Löw geforderte Offensiv-Initiative? Eher spärlich.

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 4:

Zentraler Mann der Dreier-Kette. Kann auch 50-Meter-Diagonalpässe wie Boateng. Aber kein Fels in der Brandung.

ROBIN GOSENS - NOTE 3:

Der zweite Neue in der Start-Elf. Gab nicht den Außenverteidiger, sondern durfte weiter vorn ran: „Seine Stärken sind in der Offensive“, so Löw. Zeigte er bei einigen Dribblings.

Joshua Kimmich im Zweikampf mit Egzijan Alioski. © IMAGO / Nico Herbertz

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4:

Lange nicht so präsent wie zum Beispiel im Island-Spiel. Wirkte fast ein bisschen müde.

LEON GORETZKA - NOTE 3:

Pech beim Lattenknaller in Minute 9. Engagiert wie immer, diesmal aber nicht ganz so effektiv.

ILKAY GÜNDOGAN - NOTE 2:

Erstmals bei einem Pflichtspiel DFB-Kapitän. Wach, aufmerksam, agil in der Zentrale. Sicherer Elferschütze zum 1:1.

Leroy Sané. © IMAGO / Nico Herbertz

KAI HAVERTZ - NOTE 4:

Blieb blass gegen die massive Deckung der Gäste. Musste schon nach 60 Minuten Feierabend machen.

SERGE GNABRY - NOTE 3:

Hatte nach feinem Gosens-Dribbling die Großchance zum 1:0 (31.): Ballerte mit Schwung drüber. Aktiv wie immer.

LEROY SANE - NOTE 3:

Legte Goretzka die erste Großchance auf (9.). Holte den schmeichelhaften Elfmeter heraus (61.). Kann viel mehr.

AMIN YOUNES - NOTE 3:

Übernahm den Gosens-Platz im linken Mittelfeld und brachte gleich mehr Schwung ins Angriffsspiel.

TIMO WERNER - NOTE 4:

Rückte mal wieder für Havertz ins Team, bekam aber keine Bindung zum Spiel. Versemmelte das 2:1 kläglich (80.).

JAMAL MUSIALA:

Kam zu spät für eine Bewertung