Ein Sieg muss her: Abstiegs-Endspiel für Greuther Fürth

Nach einem völlig verpatzten Jahr droht Greuther Fürth der Abstieg in die 3. Liga. Alles kommt auf das letzte Saisonspiel an - und da geht es für die Franken gegen einen direkten Rivalen.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth kämpft an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in einem großen Showdown gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga. Die Franken empfangen im ausverkauften Sportpark Ronhof den direkten Rivalen Fortuna Düsseldorf. Nur bei einem Sieg mit mindestens drei Toren Differenz ist die Relegation sicher und der Klassenerhalt möglich.

Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden muss Fürth erstmals nach fast drei Jahrzehnten wieder in die 3. Liga. "Die Tragweite ist uns bewusst", sagte Trainer Heiko Vogel. "Wir sind in einer Situation, die maximal prekär ist."

Nürnberg gastiert bei Aufstiegsanwärter

Deutlich entspannter kann Erzrivale 1. FC Nürnberg sein letztes Saisonspiel angehen. Beim Gastspiel bei Hannover 96 geht es für den "Club" sportlich um nichts mehr - ganz anders als für die Niedersachsen, die um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen. Nürnberg-Coach Miroslav Klose kündigte deshalb der Fairness halber an, keine Geschenke zu verteilen. "Wir wollen versuchen, da noch ein richtig gutes Spiel zu machen und Punkte mitzunehmen", sagte er.