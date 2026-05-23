Dritter Neuzugang für Klose und Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg bastelt am Kader für die neue Saison. Ein Rechtsverteidiger schließt die Lücke, die ein Leihspieler hinterlassen hat.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat den Griechen Ioannis Masouras verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom zypriotischen Meister Omonia Nikosia und ist nach Rayan Ghrieb (27 Jahre/vom 1. FC Magdeburg) und Fynn Otto (24/vom SC Verl) der dritte Zugang für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga.

Masouras bringt Conference-League-Erfahrung mit

Nach der Rückkehr von Leihspieler Henri Koudossou zum FC Augsburg hat Trainer Miroslav Klose eine neue Alternative für die rechte Abwehrseite. Der frühere griechische U21-Nationalspieler Masouras bringt zudem Auslandserfahrung aus Polen, den Niederlanden und Kasachstan mit. Für Nikosia lief er auch in der Conference League auf, dort traf er unter anderem auf den FSV Mainz 05.

"Mit Ioannis bekommen wir viel Qualität auf der rechten Außenverteidigerposition. Er hat in den vergangenen Jahren seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. "Er wird uns nicht nur auf dem Platz durch seine Offensivstärke sowie mit seinem Tempo weiterhelfen, sondern wir werden in unserer jungen Kabine auch von seiner Erfahrung insgesamt profitieren."